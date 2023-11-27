Путин подписал закон о федеральном бюджете
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, сообщил Кремль.
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, сообщил Кремль.
«Глава государства подписал федеральный закон “О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов”, — говорится в сообщении.
При этом общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год составит порядка 1,292 триллиона рублей, на 2025 год — 1,405 триллиона, на 2026 год — 1,461 триллиона; а финансовое обеспечение развития пенсионной системы — 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей соответственно.
При этом верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2025 года утвержден на уровне 26,637 триллиона рублей, на 1 января 2026 года — 30,159 триллиона, на 1 января 2027 года — 34,356 триллиона рублей. Верхний предел внешнего госдолга составит, соответственно, 64 миллиарда долларов (или 57,6 миллиарда евро), 63,1 миллиарда долларов (или 56,3 миллиарда евро), 61,2 миллиарда долларов (или 54,6 миллиарда евро).
Предполагается, что объем ФНБ в 2024 году сократится с 12,178 триллиона рублей на начало года до 11,19 триллиона к концу года. При этом ожидается, что фонд за 2024 год пополнится на 333,8 миллиарда рублей, но сократится из-за курсовой разницы и переоценки активов на 19,1 миллиарда рублей, а использование его средств составит около 1,3 триллиона рублей. К концу 2025 года объем ФНБ должен вырасти до 13 триллионов рублей, а к концу 2026 года — до 14,872 триллиона.