Блеск инвестора. О чем говорит сверхдорогое золото

По данным AFP, на открытии торгов 4 декабря стоимость золота достигала $2135,39 за унцию, превысив предыдущий исторический максимум, установленный в 2020 году во время пандемии.

Как отметил Даниил Болотских, ведущий аналитик «Цифра брокер», золото исторически имело обратную зависимость с ключевой ставкой ФРС США. «Последнее время мы видим признаки для прекращения цикла жесткой ДКП США, что и отражается на котировках драгметалла. Дополнительную поддержку котировкам, оказывает восстановление инвестиционного спроса в IV квартале после просадки в III квартале: тогда спрос снизился с 255,7 тонн до 156,9 тонн», — пояснил он свою позицию.

Цены на золото растут на фоне рисков существенного замедления экономической активности в США, добавил Михаил Смирнов, портфельный управляющий по глобальным рынкам, заместитель директора по инвестициям и управлению General Invest.

«Основной причиной стремительного роста цен на золото за прошедшие дни стало общее смягчение монетарных условий в США. Дело в том, что доллар США остается ключевой резервной валютой в мире, а значит, долларовые ставки и доходности продолжают задавать тон не только для рынков акций и облигаций, но и для большинства инвестиционных активов в мире. С начала ноября безрисковые долларовые доходности показывают существенное снижение. Например, доходность 10-летних казначейских облигаций США за этот период упала с практически 5% до 4,23%», — пояснил он.

Снижение безрисковой доходности исторически являлось фактором поддержки для цен на золото. Ведь чем ниже доходность купонных активов (то есть облигаций), тем привлекательнее для инвесторов становятся вложения в активы, которые не приносят купонный доход, например, золото.

Эта динамика также характерна и для криптовалют, которые также наблюдают существенный рост в настоящее время: в понедельник биткоин поднялся выше $40 тыс. впервые с 25 апреля 2022 года, по данным площадки Coindesk.

Что касается золота, то сильный рост цены на него случился как раз на днях, наибольший всплеск пришёлся на прошлую пятницу и на понедельник.

Даниил Болотских считает, что золоту для продолжения дальнейшего устойчивого роста необходимо три фактора:

— снижение ключевых ставок ведущих мировых регуляторов,

— сохранение высоких темпов закупок драгметалла со стороны институционалов,

— возврат спроса со стороны инвесторов.

По мнению Михаила Смирнова, причин удорожания золота две:

Во-первых, 1 декабря прошло выступление Джерома Пауэлла, которое стало последним перед периодом тишины, когда участникам ФРС запрещено делать публичные комментарии перед следующим заседанием. Из выступления участники рынка сделали вывод, что позиция ФРС стала гораздо более осторожной, и регулятор больше не стремится повышать ставки.

Во-вторых, в пятницу была опубликована очередная Бежевая Книга ФРС, который представляет собой отчет, содержащий взгляды окружных отделений ФРС на текущее состояние экономики. По свежим данным, более половины региональных отделений ФРС отметили, что экономика сокращается: такой единодушный пессимизм чиновников также приводит рынки к выводу, что вероятность снижения ставок в следующем году увеличивается.

Покупать нельзя продавать

Даниил Болотских отметил, что обычно инвесторы прибегают к золоту в качестве диверсификации рисков при составлении инвестицонных портфелей. «Поэтому разбавить долгосрочный портфель в целях диверсификации — можно, но мы не исключаем локального отката обратно к 2000 $ за тройскую унцию». — отметил аналитик.

Заместитель директора по инвестициям и управлению General Invest считает важным отметить риски. «Хотя дальнейший рост рынка золота выглядит весьма вероятным, излишняя эйфория на финансовых рынках — это то, чего ФРС стремится избежать, так как это может дополнительно подогревать инфляцию. На данном фоне в ближайшие месяцы регулятор может попытаться скорректировать свой “мягкий” тон и более четко обозначить готовность ужесточить монетарную политику». — отметил Михаил Смирнов.

Однако, большой вопрос заключается в том, оставят ли новые экономические данные какое-либо пространство для маневра у регулятора. Ведь если экономика продолжит ослабевать, то проведение вербальных интервенций для ФРС станет все сложнее.

«Даннаяинформация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».