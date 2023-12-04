Стоимость биткойна превысила $40 тыс. впервые с 25 апреля 2022 года

Так, по данным на 03:09 мск, cтоимость биткойна росла на 1,47%, до $40,046 тыс. К 03:15 мск показатель замедлил рост, находился на уровне $40,118 тыс. (+1,68%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $40 тыс. 25 апреля 2022 года.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.