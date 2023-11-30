Глобальный дефицит: чего хотят кадры

Российским работодателям к 2030 году понадобятся еще как минумум 2 миллиона человек, отмечала Голикова и добавила, что необходимо также провести оценку структурной безработицы: если в одних отраслях — дефицит, то в других в это же время может быть переизбыток кадров.

«Стабильное экономическое развитие в рамках страны или региона в значительной степени зависит от распределения не только материальных и финансовых ресурсов, но и трудовых», — отметил к.э.н., доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его мнению, для правильного решения вопроса с трудовыми ресурсами необходимо, в том числе, определить потребность по профессиональным критериям. Для этого после выявления дефицитных профессий необходимо решить вопрос с подготовкой или переподготовкой кадров по этим позициям.

Другой вопрос, который стоит и перед экономикой в целом, и перед отдельными компаниями, это производительность. В повышении этого параметра должны быть заинтересованы в первую очередь сами бизнесмены. Для этого можно использовать новые технологии, цифровизацию процессов и мотивационные программы сотрудников.

Как привлечь кадры, когда их нет

Одновременно с этим компании, которые испытывают большой дефицит в найме сотрудников, должны продумывать и внедрять набор инструментов, которые будут стимулировать работников и кандидатов выбирать именно эти компании. Это могут быть не только финансовые опции, но и возможность развиваться в профессии, видеть среднесрочную, а лучше и долгосрочную перспективу карьерного роста, соцпакет.

«Что касается зарплат и премиальных вознаграждений за выполнение той или иной работы, то их размер зависит не только и даже не столько от определенного перечня профессий, сколько от уровня квалификации работника в данной области, а также стажа его работы», — напомнил экономист.

Что касается соискателей, то тут, чтобы иметь выбор где, как и сколько работать, необходимо наращивать опыт и повышать свою квалификацию в профессии. Именно это, особенно в период дефицита кадров, ценят работодатели.

В разных регионах России дефицит кадров, как и безработица, распределяются неравномерно: там, где много молодежи, будет переизбыток рабочих рук. В северных, добывающих регионах, трудовая вахта существует уже много лет.

«Понятие дефицита по отраслям крайне подвижно и достаточно динамично. Какая-то часть дефицита покрывается за счет профессиональных кадров, уже находящихся в данном регионе. Другая может быть дополнена за счет миграции. При это необходимо заранее просчитать, какими механизмами и из каких источников привлекать сотрудников, во избежание дисбаланса по конечному результату», — подчеркнул Андрей Гиринский.

Куда пойти работать?

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что в прошлом году в России наибольшую потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест испытывали обрабатывающие производства (251,7 тыс. чел.), здравоохранение и социальные службы (217,6 тыс. чел.), транспортировка и хранение (161,3 тыс. чел.).

Большинство этих вакантных мест сосредоточено в ЦФО: обрабатывающие производства — 36,2%, здравоохранении — 24,2%, транспортировка — 34,9%, строительство — 39%.

У Минтруда более писсимистичные данные: только в обрабатывающей промышленности дефицит кадров достиг 660 тыс. человек.

«Конечно, в каждом регионе разные потребности, но практически везде самые востребованные здравоохранение и соцзащита, обрабатывающие производства,» — отметила экономист.

«Большинство вакантных мест не содержат требования о необходимости получения высшего образования, поэтому работников достаточно быстро можно переобучить», — отметила экономист.

Для таких вакансий достаточно организовать курсы переподготовки.

При этом Ольга Лебединская особо отметила, что чем больше в том или ином месте сосредоточено производств, тем дефицит кадров выше. Страдают от нехватки не только крупные города, но и малые, где находятся производственные активы.

В 2022 году в России безработица упала до нового исторического минимума и сохранятся на рекордно низком уровне и в 2023 году.

При этом, часть россиян могут искать и не находить работу, на которую рассчитывали: в ряде отраслей роботизация заменяет персонал. Например, кассы самообслуживания в гипермаркетах и дискаунтерах у дома: если еще пару лет назад это не было так распространено, то сейчас на одну-две привычных кассы с кассиром приходится еще две или больше — без кассира. То же самое происходит и на больших производствах. На молочных заводах один оператор может управлять производственными линиями сразу нескольких цехов.

Другой тренд — доставка всего и вся прямо на дом — вызвал дефицит (и как следствие — рост зарплат) у курьеров.

Низкая безработица вызывает беспокойство и у финансового регулятора, Банка России. Он указал на перегрев рынка — дефицит кадров привел к росту зарплат. Это, в свою очередь, разгоняет инфляцию в стране.

Вопрос правительства

Заявление Татьяны Голиковой о работе правительства над проблемой дефицита сотрудников — не первое за последнее время. Кабмин усилил поддержку рынка труда еще в 2020 году, в первый год пандемии, когда экономика почти остановилась и мобильность трудовых ресурсов упала. В тот год зарегистрированные на бирже труда получали увеличенные выплаты по безработице, было организовано бесплатное переобучение, а компании получали субсидии для создания рабочих мест.

Правительство РФ год назад продлило до конца 2023 года меры поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях санкций. Для решения проблемы дефицита кадров с 2022 года были запущены новые программы переобучения для ОПК. В 2023 году на эти меры поддержки направлено 12,8 миллиарда рублей для трудоустройства более 176 тысяч человек.

В четверг, 30 ноября, на сайте кабмина опубликовано новое постановление, которое продляет действие программы мер по поддержке рынка труда.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

​​

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259051&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.