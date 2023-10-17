Короткий день. В России ищут идеальный график работы

В России растет интерес к сокращенному рабочему времени и удаленному режиму. Эксперты рассказали aif.ru, как гибридный график влияет на эффективность сотрудников.

Аналитики рекрутинговых компаний отмечают рост интереса в стране к сокращению рабочего времени. Возможность сокращения рабочего дня или сокращенной рабочей недели рассматривают только 7% и 10% компаний в стране. Но растет и число тех, кому такое нововведение явно понравилось: около половины опробовавших сокращенный график говорят о росте эффективности труда. Впрочем, уточняется, что реально на более короткий рабочий день перешли лишь 4% компаний, а на сокращенную неделю 2%. Данные приводятся в совместном исследовании «Влияние социальных трендов на рынок труда», подготовленном консалтинговой компанией «Яков и партнеры» и платформой HeadHunter на основании опроса полутора тысяч работников и соискателей.

Отмечают аналитики и рост интереса к «гибридному» графику, когда трудовую деятельность на рабочем месте можно совмещать с возможностью удаленной работы. В частности, 46% респондентов, как правило, из сферы маркетинга, продаж и обслуживания, считают, что такой формат положительно сказывается на эффективности их труда. Впрочем, пятая часть опрошенных, в основном из предприятий лесной и добывающей промышленности, с таким выводом не согласна.

По мнению ведущего научного сотрудника Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Сергея Смирнова, если при сокращенном графике будет производиться такой же объем продукции, то ничего страшного не произойдет. «Другое дело, что не везде это возможно воплотить в жизнь, — уточняет эксперт. — Есть же непрерывные производства, добывающие отрасли, конвейерные линии и так далее. Так что вряд ли тенденция к “сокращенке” получит в ближайшем будущем импульс к росту».

К вопросу о развитии удаленного формата, по мнению Сергея Смирнова, стоит присмотреться внимательнее и изучить его более предметно. «Мы видим, что ковидный период привел к бурному росту новых направлений бизнеса: доставка, курьеры, логистические центры и так далее, — перечисляет он. — Так что “удаленка” уже привела к неожиданному эффекту, потенциал которого еще далеко не исчерпан. Мы еще не до конца понимаем, какие отрасли будут расти и появляться».

В свою очередь, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков по отношению к идее сокращения рабочего времени настроен скептически. «В первую очередь — 7% компаний, которые перешли или только собираются переходить к такому режиму работы, — это, все-таки, не тенденция, а временное явление. Которое к тому же вряд ли будет способствовать развитию отечественной экономики. У нас в стране и так довольно низкая производительность труда, а если к этому прибавить еще и сокращение рабочего времени, то продукции будет выпускаться еще меньше и ситуация только ухудшится». Вряд ли отечественная наша экономика может себе такое позволить, резюмировал аналитик.