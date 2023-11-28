10:54 (мск), источник: ТАСС

В России число самозанятых достигло 9 млн

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России зарегистрировала 9 млн самозанятых, их совокупный доход составил 2,9 трлн рублей. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

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Источник: Reuters

«ФНС России зарегистрировала 9 млн самозанятых, которые заработали уже 2,9 трлн рублей. За все время действия этого налогового режима самозанятые сформировали более 1,6 млрд чеков, сумма среднего чека составляет 1 840 рублей. Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 8,5 тыс. человек», — говорится в публикации.

Основные направления их деятельности — услуги такси, ремонт, маркетинг, продажа продукции собственного производства, сфера красоты, доставка товаров и аренда квартир.

58% самозанятых — мужчины, 42% — женщины. Их средний возраст составляет 35 лет.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в мобильном приложении «Мой налог», а также через программные продукты партнеров — банков и электронных площадок. Сейчас к платформе подключены 100 партнеров.

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