В России число самозанятых достигло 9 млн

«ФНС России зарегистрировала 9 млн самозанятых, которые заработали уже 2,9 трлн рублей. За все время действия этого налогового режима самозанятые сформировали более 1,6 млрд чеков, сумма среднего чека составляет 1 840 рублей. Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 8,5 тыс. человек», — говорится в публикации.