Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за девять месяцев составила 76 млрд рублей

Рентабельность акционерного капитала (ROE) за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года, в годовом выражении составила 51%. Чистый процентный доход равнялся 104 млрд рублей, а чистый комиссионный доход — 20 млрд рублей. Активы кредитной организации с начала года выросли на 28%, до 2,8 трлн рублей, а акционерный капитал — на 40%, до 232 млрд рублей. По данным отчета, розничный кредитный портфель увеличился на 26%, до 735 млрд рублей, за счет органического роста всех направлений бизнеса. Портфель корпоративных кредитов возрос на 22%, до 971 млрд рублей.

Средства розничных клиентов приросли на 11% за девять месяцев 2023 года, до 800 млрд рублей — в основном за счет притока текущих счетов физических лиц, а средства корпоративных клиентов увеличились на 45%, до 1,4 трлн рублей — за счет притока корпоративных депозитов (+48%) и текущих счетов компаний (+29%).

Из данных отчета следует, что портфель автокредитов вырос за девять месяцев 2023 года на 46%, до 237 млрд рублей, ипотечный портфель — на 25%, до 225 млрд рублей. Беззалоговые кредиты (карты рассрочки «Халва» и потребительские кредиты) увеличились на 13%, до 272 млрд рублей. Доля залоговых кредитов в розничном кредитном портфеле равнялась 63%. Чистые процентные доходы розничного сегмента составили 72 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 2 млрд рублей. Портфель корпоративных кредитов вырос с начала года на 22%, до 971 млрд рублей. Чистые процентные доходы корпоративного сегмента составили 7 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 18 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2023 года небанковский бизнес группы (страхование, лизинг, факторинг, площадка для цифровых закупок и электронные платежи) заработал чистую прибыль в размере 14 млрд рублей. Подписанная премия страховой группы Совкомбанка (включает «Совкомбанк страхование», «Совкомбанк страхование жизни», а также часть премий приобретенной страховой группы за сентябрь 2023 года) составила 27 млрд рублей, основной прирост премий наблюдался по направлениям каско и НСЖ. Лизинговый портфель компании «Совкомбанк лизинг» возрос на 65% по сравнению с началом года и достиг 54 млрд рублей.

«Результаты за девять месяцев отражают качество работы нашей команды и высокую диверсификацию бизнес-модели с присутствием в ключевых быстрорастущих сегментах рынка», — прокомментировал результаты первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.