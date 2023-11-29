Что будет с российским рынком в среду, 29 ноября

Рынок накануне. Индекс МосБиржи к середине дня вторника терял более 1%, но к завершению торгов инвесторы выкупили просадку. В итоге индекс показал рост на 0,17%, до 3196,36 п., индекс РТС снизился на 0,3%, до 1128,61 п.

В лидерах роста оказались акции Сегежи (SGZH4,357 ₽, +11,83%): АО «Система Финанс» выдаст компании заем на три года в размере 7,7 млрд руб.

В аутсайдерах оказались акции МосБиржи (MOEX201,71 ₽, −3,13%) в отсутствие каких-либо новостей.

Рубль ослаб к доллару США до 88,4400 ₽ и к евро до 98,1950 ₽

Основные новости и события.

Акрон (AKRN 18946 ₽, −0,02%) выплатил единовременный налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 4,7 млрд руб. Компания продлила опцион на покупку 10% акций «Верхнекамской калийной компании» до апреля 2024 года.

FESCO (FESH 80,02 ₽, −0,81%) планирует в 2024 году увеличить оборот контейнеров через китайский порт Нинбо на 15%, до 75 тысяч TEU.

МТС-банк (MTSS 261,25 ₽, +0,4%) подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 10,1 млрд руб. с корейского Kookmin Bank.

ОПЕК+ рассматривает возможность более сильного сокращения нефтедобычи (Reuters).

FixPrice (FIXP 318,8 ₽, +2,41%) сохранит программу ГДР и листинг на LSE, Московской бирже и бирже Астаны после редомициляции. Группа не планирует выкуп или обмен своих ГДР, прорабатывает варианты выплаты дивидендов.

Росатом строит три наземных малых АЭС (мощностью до 100 МВт) для Норникеля (GMKN17056 ₽, +0,02%).

Стоимость софта в розничных и корпоративных продажах выросла на 10−40% c начала 2023 года.

Обороты российских интернет-магазинов в «черную пятницу» (24−26 ноября 2023 года) увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом (ЮKassa).

Индия увеличит поставки коксующегося угля из России на фоне перебоев с поставками из Австралии.

Ожидания и торговые идеи. В среду утром мировые рынки настроены нейтрально: японский индекс Nikkei225 растет на 0,58%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,67%. Сегодня результаты за III квартал 2023 года публикуют Роснефть (ROSN589,9 ₽, +2,06%) и Аэрофлот (AFLT 37,15 ₽, руб., −1,77%).

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