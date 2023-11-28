АКРА представила прогноз по росту российского ВВП

Во вторник они опубликовали свой обновленный макроэкономический прогноз на 2024−2026 годы. Летом агентство прогнозировало, что по итогам текущего года экономика РФ вырастет на 1% или чуть больше.

«АКРА по-прежнему ожидает, что экономический рост в прогнозном периоде будет положительным, а процесс структурной трансформации экономики в течение ближайших лет будет сопряжен с повышенными процентными ставками, растущими в реальном выражении затратами на труд и бюджетными дефицитами», — пишут авторы прогноза.

Они указывают, что высокая загрузка существующих мощностей и трудовых ресурсов сохранится. «Это означает, что рост экономики будет ограничен со стороны предложения, в результате чего темпы годового прироста ВВП снизятся c примерно 3% в 2023 году до более близких к потенциальным 1−2% на горизонте прогноза (в 2024-м составят около 1%)», — прогнозируют авторы доклада. В 2025 году рост ВВП составит 1−2%, в 2026 году — в коридоре от 0,6% до 1,8%.

Инвестиции в основной капитал, по оценке агентства, вырастут в текущем году на 4,6−6,1%, в 2024 году — замедлятся до 2,5−3,7%, в 2025—2026 годах выйдут на уровень в 0,3−1,5% ежегодно. Что касается безработицы, то в 2023 году она будет находиться на уровне 3,1−3,2% и сохранится на столь же низком уровне на всем прогнозном горизонте.

Инфляция в 2023 году, по прогнозу АКРА, составит 7−7,5%, в последующие будет замедляться — с 5,2−5,8% в 2024 году до 3,6−4,4% в 2026-ом. В тоже время реальные располагаемые доходы, которые в текущем году вырастут на 4−4,5%, замедлят рост до 1,2−2,1% в 2024 году, до 1,5−2,5% в 2025 году и 1,1−2,3% в 2026 году.

«На фоне более медленного роста реальных располагаемых доходов в следующем году по сравнению с 2023 годом, вероятнее всего, произойдет и увеличение нормы сбережения, что станет реакцией на высокие краткосрочные процентные ставки и макропруденциальные меры, ужесточающие подходы к кредитованию домохозяйств», — указывают в АКРА.

По прогнозу АКРА, среднегодовая экспортная цена российской нефти в 2023 году составит 63−67 долларов за баррель, в 2024 году вырастет до 71,3−76,3 доллара. В 2025—2026 годах она снизится до 68,2−73,6 и 66−72,8 доллара за баррель соответственно. Бюджет на всем прогнозном горизонте ожидается дефицитным.