В Госдуму внесен законопроект, начинающий реформу категоризации инвесторов
Это «костяк» реформы. Но основные изменения будут прописаны в нормативах Банка России.
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Это «костяк» реформы. Но основные изменения будут прописаны в нормативах Банка России.
Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который должен начать реформу категоризации инвесторов. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента и называется «О внесении изменений в Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” и Федеральный закон “Об инвестиционных фондах” (496225−8). Инвесторы, которые уже признаны квалами, сохранят этот статус после вступления в силу закона.
В частности, в законопроекте прописываются новые критерии, по которым инвестор может получить статус квалифицированного. Для признания квалифицированным инвестор должен соответствовать критериям по образованию, опыту работы, наличию ученой степени, размеру имущества, опыту совершения сделок или размеру дохода. Получить статус «квала» также можно будет при сочетании требований по опыту работы и совершения сделок с образованием.
Итак, стать «квалом» можно будет, если человек отвечает одному из требований:
Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, в российской или иностранной организации. Сколько именно должен проработать в этой должности человек — установит ЦБ. Этот срок может различаться в зависимости от наличия у инвестора образования или ученой степени. Имеет опыт работы в должности, при назначении на которую требовалось согласование Банка России. Совершал сделки определенными ценными бумагами и деривативами. Период, инструменты, их количество и цену также устанавливает ЦБ. Этот показатель также может различаться в зависимости образования или ученой степени. Размер имущества. Его объем также устанавливает ЦБ и показатель может различаться в зависимости образования или ученой степени, а также подтверждения брокером, УК и форекс-дилером наличия у инвестора знаний о рынке (что именно должен будет знать этот инвестор — подготовит НАУФОР). Размер дохода. Этот норматив в части вида, размера и периода получения дохода также устанавливает ЦБ. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации. Порядок также устанавливает регулятор. Имеет не менее одного из сертификатов или аттестатов, перечень которых установлен ЦБ. Имеет определенное образование или ученую степень, параметры которых также установит регулятор. Расширение инструментов для «неквалов».
Законопроект также расширяет перечень инстурментов, который доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования. Среди них: облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и облигаций, выпущенных специализированным обществом проектного финансирования), 100% акций принадлежит РФ или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо «ДОМ.РФ». А также паевые фонды, критерии которых установит ЦБ.
Документ также устанавливает необходимость повторного тестирования инвесторов. Оно потребуется, если сделки не совершались в течение пяти лет. Разработчики законопроекта считают, что такая мера позволит повысить осознанность инвесторов при совершении сделок после длительного перерыва, в течение которого в том числе могли произойти изменения законодательства. При этом для минимизации издержек и неудобств предлагается отсчитывать пятилетний срок не со дня получения положительного результата тестирования, а со дня вступления в силу закона.
Предполагается, что закон вступит в силу спустя 180 дней после его принятия.