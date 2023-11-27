В Госдуму внесен законопроект, начинающий реформу категоризации инвесторов

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который должен начать реформу категоризации инвесторов. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента и называется «О внесении изменений в Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” и Федеральный закон “Об инвестиционных фондах” (496225−8). Инвесторы, которые уже признаны квалами, сохранят этот статус после вступления в силу закона.

В частности, в законопроекте прописываются новые критерии, по которым инвестор может получить статус квалифицированного. Для признания квалифицированным инвестор должен соответствовать критериям по образованию, опыту работы, наличию ученой степени, размеру имущества, опыту совершения сделок или размеру дохода. Получить статус «квала» также можно будет при сочетании требований по опыту работы и совершения сделок с образованием.

Кроме того, документ предполагает возможность комбинирования имущественного критерия с дополнительным подтверждением наличия знаний. После вступления в силу закона по общему правилу инвесторы будут признаваться квалифицированными без указания видов сделок и финансовых инструментов, в отношении которых произошло такое признание. При уже ранее «окваленные» инвесторы — до вступления закона в силу — сохранят статус квалифицированного инвестора в отношении тех видов сделок, по которым они ранее были признаны квалифицированным инвестором.

Итак, стать «квалом» можно будет, если человек отвечает одному из требований:

Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, в российской или иностранной организации. Сколько именно должен проработать в этой должности человек — установит ЦБ. Этот срок может различаться в зависимости от наличия у инвестора образования или ученой степени. Имеет опыт работы в должности, при назначении на которую требовалось согласование Банка России. Совершал сделки определенными ценными бумагами и деривативами. Период, инструменты, их количество и цену также устанавливает ЦБ. Этот показатель также может различаться в зависимости образования или ученой степени. Размер имущества. Его объем также устанавливает ЦБ и показатель может различаться в зависимости образования или ученой степени, а также подтверждения брокером, УК и форекс-дилером наличия у инвестора знаний о рынке (что именно должен будет знать этот инвестор — подготовит НАУФОР). Размер дохода. Этот норматив в части вида, размера и периода получения дохода также устанавливает ЦБ. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации. Порядок также устанавливает регулятор. Имеет не менее одного из сертификатов или аттестатов, перечень которых установлен ЦБ. Имеет определенное образование или ученую степень, параметры которых также установит регулятор. Расширение инструментов для «неквалов».

Законопроект также расширяет перечень инстурментов, который доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования. Среди них: облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и облигаций, выпущенных специализированным обществом проектного финансирования), 100% акций принадлежит РФ или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо «ДОМ.РФ». А также паевые фонды, критерии которых установит ЦБ.

Законопроектом также предусматривается увеличение со 100 до 300 тысяч рублей порога «последнего слова», в рамках которого неквалифицированный инвестор может совершить сделку, требующую прохождения тестирования, даже в случае отрицательного результата такого теста.

Документ также устанавливает необходимость повторного тестирования инвесторов. Оно потребуется, если сделки не совершались в течение пяти лет. Разработчики законопроекта считают, что такая мера позволит повысить осознанность инвесторов при совершении сделок после длительного перерыва, в течение которого в том числе могли произойти изменения законодательства. При этом для минимизации издержек и неудобств предлагается отсчитывать пятилетний срок не со дня получения положительного результата тестирования, а со дня вступления в силу закона.

Законопроект обязывает брокера заключать с неквалифицированными инвесторами договоры, предусматривающие право использовать их средства и ценные бумаги в своих интересах, только при наличии положительного результата тестирования.

Предполагается, что закон вступит в силу спустя 180 дней после его принятия.