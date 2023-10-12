02:13 (мск), источник: Известия

На площадке Мосбиржи в 2024 году хотят выпустить цифровой актив на жилье

На площадке Мосбиржи планируется выпустить цифровой финансовый актив (ЦФА) на жилье. Запуск инструмента намечен на 2024 год, сообщил «Известиям» директор по цифровым активам платформы Сергей Харинов. По его словам, обращаться актив будет на площадке Мосбиржи, а выпуск планируется на Национальном расчетном депозитарии, который выполняет функции оператора информационной системы (ОИС).

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Источник: РИА "Новости"

Всего таких операторов сейчас 10, они включены в специальный реестр Банка России. Только через них разрешен выпуск и продажа ЦФА. Среди других ОИС числятся, например, «Сбербанк России» и «Атомайз».

Инвесторы получат продукт на рынке недвижимости с низким порогом входа, добавил Сергей Харинов. Самолет Плюс ЦФА’обсуждает возможность выпуска ЦФА на жилье с несколькими операторами информационных систем, в том числе изучает вопрос сотрудничества с Мосбиржей, сообщил гендиректор компании Денис Кондрахин. Он добавил: организация готовит новые продукты, которые будут доступны и квалифицированным, и неквалифицированным инвесторам.

Ранее в России уже выпускали ЦФА на жилье. Например, на платформе «Атомайз» (входит в «Интеррос») состоялись три выпуска таких активов. Один из них гарантировал минимальную доходность — 10%, а дополнительная прибыль зависела от роста стоимости квадратного метра в строящемся жилищном комплексе, сообщил директор по продуктам оператора Павел Сидоркин. Инструмент был доступен даже неквалам.

В зависимости от условий ЦФА неквалифицированные розничные инвесторы могут приобретать их без ограничений, либо в пределах 600 тыс. рублей в год, либо вообще не имеют права, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

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