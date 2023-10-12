На площадке Мосбиржи в 2024 году хотят выпустить цифровой актив на жилье

Всего таких операторов сейчас 10, они включены в специальный реестр Банка России. Только через них разрешен выпуск и продажа ЦФА. Среди других ОИС числятся, например, «Сбербанк России» и «Атомайз».

Инвесторы получат продукт на рынке недвижимости с низким порогом входа, добавил Сергей Харинов. Самолет Плюс ЦФА’обсуждает возможность выпуска ЦФА на жилье с несколькими операторами информационных систем, в том числе изучает вопрос сотрудничества с Мосбиржей, сообщил гендиректор компании Денис Кондрахин. Он добавил: организация готовит новые продукты, которые будут доступны и квалифицированным, и неквалифицированным инвесторам.

Ранее в России уже выпускали ЦФА на жилье. Например, на платформе «Атомайз» (входит в «Интеррос») состоялись три выпуска таких активов. Один из них гарантировал минимальную доходность — 10%, а дополнительная прибыль зависела от роста стоимости квадратного метра в строящемся жилищном комплексе, сообщил директор по продуктам оператора Павел Сидоркин. Инструмент был доступен даже неквалам.