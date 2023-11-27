«Ъ»: россияне стали вдвое чаще брать кредиты на электронику и бытовую технику

«Динамика рынка POS-кредитования (point of sales — кредитование в точках продаж), в том числе и на товарные категории электроники, зависит от нескольких взаимосвязанных факторов — инфляции, курса доллара и размера ключевой ставки», — отметили «Коммерсанту» в Сбербанке. Также в банке изданию сообщили, что по сравнению с 2021 годом общий объем POS-кредитования вырос более чем в два раза. По сравнению с 2022 годом наибольший рост показали категории кредитов на телевизоры (на 145%), смартфоны (на 101%), ноутбуки (на 87%), стиральные машины (на 81%) и другое, подчеркнули в Сбере газете.

В компании «Тинькофф Кредит Брокер» «Коммерсанту» рассказали, что с января по сентябрь 2023 года россияне в 2,3 раза чаще, чем за тот же период 2022 года, подавали заявки на приобретение электроники с помощью рассрочки. В «Тинькофф Кредит Брокер» уточнили газете, что в сентябре число заявок на рассрочку находилось на уровне февраля 2022 года.

«Позитивной динамике способствуют высокий интерес покупателей к обновленным кредитным продуктам и программам, в том числе на срок до 30 месяцев, и расширение ассортимента техники, доступной к покупке по программам рассрочки», — пояснили «Коммерсанту» в «М. Видео-Эльдорадо». Там также отметили, что по итогам девяти месяцев доля кредитных продаж в их сети достигла 15,8%, увеличившись на 6,1 п.п. относительно того же периода 2022 года.