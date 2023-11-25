Моментальное обвинение: чего не стоит делать, если вы нашли чужую банковскую карту

Прежде чем поднимать чужую карту, необходимо в первую очередь учесть интересы человека, который потерял карту. Поднимать найденную карту можно и нужно, но только для того, чтобы заблокировать ее. Нельзя просто положить ее в карман или, тем более, тратить чужие деньги.

«Кроме того, никогда не записывайте пин-код с чужой карты. Иначе ваши действия могут расценить как кражу», — отметила собеседница Финансов Mail.ru.

Поскольку вы можете быть не первым человеком, который нашел карту, лучше поднимать находку при свидетелях или в зоне обзора городской камеры видеонаблюдения, чтобы вас не заподозрили в операциях которые прошли позже потери карты, отметила она.

Вернуть карту владельцу — не лучшая идея, считает Юлия Суворова. Во-первых, его будет сложно найти, если только он не успел далеко отойти от места потери. Во-вторых, карта уже считается скомпрометированной: ведь как минимум вы получили доступ к конфиденциальным данным.



Еще одна частая ошибка — публикация сообщений о найденной карте с ее фотографией в соцсетях. Пост могут увидеть злоумышленники: они скопируют себе данные, чтобы, например, сделать покупку. Потом будет сложно доказать, что вы ничего не покупали.

Лучше всего сразу заявить о найденной карте в банк, так как банковская карта является его собственностью. Сделать это можно или по бесплатной горячей линии банка (ее номер всегда напечатан на обратной стороне карты и есть на официальном сайте организации) или в отделении банка. Сотрудники заблокируют карту и сами сообщат о находке владельцу. Юлия Суворова директор юридического департамента Сравни



Если у вас нет возможности обратиться в банк, можно отнести находку в отделение полиции. При этом желательно до этого найти свидетелей того, что вы нашли карту и не делали с нее покупки. Ведь случаи, когда нашедших карту людей заподозрили в краже, действительно были.

Нашли карту не на улице, а в бизнес-центре, кафе или другом заведении? В этом случае лучше всего обратиться к администратору или охране. Они самостоятельно обратятся в банк.



После потери, даже если карту благополучно вернули владельцу, в любом случае считаются скомпрометированными. Ведь банк не может гарантировать сохранность денег на счете. Отследить всех людей, которые могли получить доступ к карте, трудно. Поэтому карту придется перевыпускать, даже если ее владелец быстро найдется.

Что делать, если сам потерял карту?

Совет такой же — как только вы обнаружили пропажу, нужно сразу обратиться в банк. Это можно сделать или через мобильное приложение, или по горячей линии, или в отделении банка. Быстрое реагирование позволит снизить шанс того, что ваши конфиденциальные данные попадут к злоумышленникам. Специалисты банка помогут заблокировать пластик и перевыпустить карту.

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