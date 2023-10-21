Как снять арест с карты или счета в 2023 году — что нужно знать

Что такое арест банковской карты в 2023 году

Арест — это один из методов взыскания долга путем полной или частичной блокировки средств на счете заемщика. Арестованную сумму нельзя потратить на покупки, перевести на другой счет или снять наличными. Единственное доступное для должника действие — это пополнение, однако есть вероятность, что эти средства будут также заблокированы.

Дело в том, что арест накладывается на сумму долга. Если остаток на счете меньше, все новые поступления будут блокироваться до достижения этой суммы. В случае, когда сумма на счету превышает задолженность, оставшимися средствами можно распоряжаться свободно.

После ареста нередко происходит взыскание — списание денег в пользу взыскателя. Если денег недостаточно, спишется вся сумма на счету. Новые поступления также будут уходить в пользу погашения долга.

Арест и взыскание применяются, если человек не погасил задолженность добровольно в установленный законом срок. Это происходит следующим образом: кредитор подает на должника в суд, выигрывает дело, после чего Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начинает исполнительное производство. Пристав направляет должнику постановление о взыскании долга и дает пять дней на его погашение. Если за это время заемщик не предпримет никаких действий, его счета могут быть арестованы.

Почему накладывают арест на банковскую карту в 2023 году

Арест счета производится банком, в котором он открыт. Для этого нужны веские основания: судебное решение, постановление ФССП, заявление взыскателя. Заблокировать счет можно только при наличии этих документов.

Наиболее частые причины блокировки счета — неуплата алиментов, штрафов ГИБДД, кредитов, налогов, а также задолженность по коммунальным услугам. Однако арест может быть наложен при наличии любого непогашенного долга.

Как узнать об аресте банковской карты в 2023 году

Обычно после ареста счета банк уведомляет об этом клиента по СМС или в мобильном приложении. Судебные приставы также направляют уведомление по почте. Однако в некоторых случаях должники узнают о блокировке, только когда теряют возможность расплачиваться картой.

Узнать об аресте счета можно несколькими способами. В первую очередь стоит проверить мобильное приложение банка на наличие новых сообщений или непрочитанных уведомлений. Также можно позвонить на горячую линию кредитной организации. Если счет заморожен из-за исполнительного производства, оператор сообщит его номер и данные пристава, который им занимается.

Еще один способ — воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП. С его помощью можно узнать о наличии задолженностей у физических и юридических лиц, сразу погасить их или сформировать квитанцию для оплаты. Со службой судебных приставов также можно связаться по телефону. В таком случае специалист не только сообщит о наличии исполнительного производства, но и подскажет, что делать дальше.

Кроме того, информацию об исполнительном производстве можно узнать на портале «Госуслуги».

Иногда злоумышленники сообщают по телефону об аресте счета от лица кредитной организации или Центробанка и просят предоставить данные карты. Следует помнить, что настоящие сотрудники банков не запрашивают такую информацию, а Центробанк не занимается счетами физических лиц, поэтому всё сказанное — просто уловка.

Помимо этого есть отдельные категории поступлений, на которые нельзя наложить арест. К ним относятся льготы и другие меры господдержки, а также:

алименты и пособия на детей, материнский капитал;

выплаты инвалидам;

пенсия по потере кормильца;

государственные выплаты;

компенсации.

Также судебные приставы не могут списывать в пользу кредитора более 50% от зарплаты или пенсии должника, чтобы у него хватало средств на жизнь. Если произошло взыскание средств из этих категорий, можно направить жалобу в ФССП или обратиться в суд.

Арест кредитной карты в 2023 году

Формально закон не запрещает накладывать арест на кредитные карты. Однако блокировке подлежат только личные деньги должника, тогда как заемные средства принадлежат третьим лицам, в данном случае банку. Поэтому списание с кредитной карты возможно только в том случае, если средствами владеет заемщик.

Как снять арест с банковской карты в 2023 году

Снять арест с банковского счета можно несколькими путями. Самый простой — погашение задолженности. Средства также будут разморожены, если по какой-либо причине было закрыто исполнительное делопроизводство, взыскатель отозвал иск или должник был признан банкротом. В случае неправомерной блокировки средств арест также будет снят, но факт нарушения придется доказать в суде.

Когда решение о снятии ареста принято, судебный пристав должен уведомить об этом банк. Если он этого не сделает, потребуется обратиться в кредитную организацию самостоятельно. Счет будет разморожен в течение нескольких дней.