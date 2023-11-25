Что будет с курсом рубля, нефтью и фондовым рынком на следующей неделе

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов о курсе рубля:

На последней неделе ноября курс доллара к российской валюте будет торговаться в диапазоне 86−89 рублей, евро — 95−98 рублей.

На минувшей неделе рубль продемонстрировал умеренную динамику на фоне ряда фундаментальных факторов. С одной стороны, российская валюта получила поддержку от обязательной продажи экспортной выручки крупными компаниями перед налоговыми выплатами 28 ноября. С другой стороны, продолжающийся спрос на энергоресурсы оказывал позитивное влияние через высокие цены на нефть. За неделю курс доллара снизился с 90,00 до 88,99 рубля (-1,14%), евро также ослаб к рублю на 0,67% с 97,82 до 97,19 рубля.

В целом сохраняется потенциал дальнейшего укрепления рубля, если ситуация на нефтяном рынке стабилизируется. На текущий момент Brent торгуется в диапазоне $76,55−83,65 за баррель. Согласно техническому анализу, пробитие сопротивления ближайших уровней $83,3 и $84,3 откроет путь к росту. С другой стороны, падение ниже $79 приведёт к снижению до $74,5 (ниже границы диапазона).

Рубль укрепляется к доллару семь недель, начав с отметки в 102 рубля. Важная поддержка у «американца» находится в районе 85−86 рублей. Первые сигналы разворота тренда по рублю возникнут при закрытии выше 89,2 рубля. Выход же за 90,5 сформирует «бычий» импульс для американской валюты.

Для евро ключевая поддержка проходит между 94−95 рублей. Исходя из дисбаланса спроса и предложения, эти уровни могут быть протестированы до конца месяца. Чтобы «быкам» переломить ситуацию, нужно вернуть курс обратно за 100 рублей. Евро может легче восстановить позиции, поскольку доллар остается слабым на ожиданиях скорого завершения ужесточения монетарной политики ФРС.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», о рынке нефти:

Нефть в последнее время находится в нисходящей динамике. Реакция арабских стран на кризис в секторе Газа оказалась сдержанной. Призывы объявить нефтяное эмбарго участникам конфликта не реализовались. Соответственно, после пика в первой половине октября, мы преимущественно наблюдаем снижение нефтяных котировок. Однако стоит обратить внимание на то, что рыночный расклад пока говорит в пользу стабилизации цен, или даже их роста. Структура фьючерсов всё ещё находится в бэквордации, когда ближние фьючерсы стоят дороже дальних. То есть рыночные ожидания по-прежнему указывают на наличие дефицита поставок.

История с переносом совещания ОПЕК+ с 26 на 30 ноября негативно отразилась на нефти, но ожидания пессимистов могут не оправдаться. Источники информационных агентств указывают на желание ряда африканских стран увеличить свои квоты, если не в текущем году, то уже в новом.

Однако объёмы добычи в Африке не столь значительные, чтобы существенно повлиять на рынок. Вполне вероятно, что дополнительное сокращение производства состоится за счёт стран Персидского залива — ОАЭ и Кувейта. Однако и это сокращение вряд ли приведёт к новой волне роста котировок. Как минимум, это может стабилизировать цены в районе $80-$85 за баррель Brent.

Основной проблемой текущего нефтяного баланса являются не поставки, а риски снижения спроса. В США не так давно был изменён прогноз потребления на снижение спроса на уровне 300 тыс. баррелей в месяц с прежней оценки повышения спроса на 100 тыс. баррелей в сутки.

Китайские НПЗ также запланировали снизить объёмы переработки до конца года на фоне снижения маржи прибыльности. В Европе экономика стагнирует, а в отдельных странах даже демонстрирует некоторый спад. Соответственно, экономическая ситуация не позволяет созреть идеи наращивания потребления. Поэтому прогноз на ближайшее время это относительно стабильные цены. Рост вполне возможен ближе к западному Рождеству. Как минимум, предрождественское ралли на рынке нефти случается даже чаще, чем на рынке акций.

Главный аналитик Совкомбанка Вячеслав Бердников о рынке ценных бумаг:

На неделе внимание участников рынка будет приковано к заседанию ОПЕК+, намеченное на 30 ноября. Ожидается, что будет обсуждаться дальнейшее сокращение добычи нефти стран-участниц ОПЕК+, что может позитивно повлиять на цены на нефть. Они в свою очередь влияют и на доходы бюджета РФ, и на курс рубля, а также на прибыль нефтегазовых компаний, имеющих значительную долю в индексе Мосбиржи.

Таким образом принятое решение может определить динамику индексов РТС и Мосбиржи на следующей неделе.

В случае достижения консенсуса по снижению добычи российский рынок может показать умеренный рост.

Упоминая российских нефтяников, рынок будет ждать отчетности по РСБУ за 9 мес. 2023 г. компаний Сургутнефтегаз и Башнефть, раскрытие которых ожидается 30 ноября (предельный срок согласно законодательству).

Обе компании должны представить сильную отчетность, обусловленную высокой стоимости барреля нефти в рублях в 3 квартале 2023 г. за счет роста стоимости нефти марки Brent, сокращения дисконта российской нефти к указанному бенчмарку, а также существенной девальвации рубля в 3 квартале, что окажет значительное влияние на отчетность Сургутнефтегаза, предположительно обладающего существенными запасами денежных средств на депозитах в иностранной валюте.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».