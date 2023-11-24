В займах ищут мотив. Как предлагают тестировать клиентов банков

Банк, по мнению депутата, недостаточно интересуется мотивами клиента, и в результате ущерб от мошеннических действий увеличивается. По итогам прошлого года ЦБ оценивал потери россиян в 14 млрд руб. В этом году динамика ухудшилась: например, в первом квартале показатель превысил прошлогодние отметки на 30%.

На психологическом тестировании депутаты не настаивают — только предлагают его регулятору, рассказала «Ъ FM» Нина Останина: «К нам обратились даже профессиональные психологи. Они видят, что речь идет о каком-то профессиональном психологическом воздействии на людей, которые оказываются жертвами мошенников. Поэтому мы спросили, не считает ли банковское сообщество нужным в случае оформления людьми крупных кредитов проводить психологическое тестирование. Оно покажет, делают они это осознанно или под воздействием каких-то проведенных с ними мероприятий. Если с этим согласится Эльвира Сахипзадовна, тогда уже запросим методики у психологов. Пока такого поручения мы не давали».

«Ъ FM» направил запрос ЦБ. Прежде там предлагали другие способы борьбы с мошенниками, например, пытались разработать специальную страховку. Она так и не появилась. Никакие дополнительные тестирования регулятор не обсуждал, по крайней мере, публично. Возможно, потому, что такой механизм заставит мошенников вступать в сговор с сотрудниками банков, говорят собеседники «Ъ FM».

А может, причина в том, что такой опыт уже есть, и он оказался негативным, вспоминает эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Была кредитная организация — там работали женщины среднего возраста, которые проводили доверительную психологическую беседу с потенциальными заемщиками. И только на ее основе принималось решение о выдаче кредита в очном режиме — без всякого онлайн-кредитования. Кредитный инспектор определял уровень спокойствия, осмысленности и так далее. Эту группу возглавлял некий московский математик, который считал, что люди по своей природе нерациональны, что нужно использовать вот эту более сложную экспертизу заемщиков. Потом в эту группу внедрили временную администрацию, а банк продали новым акционерам».

Банки уже достаточно жестко следят за своими клиентами. Сервис «Сравни.ру» подсчитал, что они одобряют кредит наличными только в 19% случаев. В целом с отказами сталкивался каждый третий заемщик, сообщала компания CosmoVisa.

Так что, даже если мошенники сосредоточат все усилия на вымогательстве кредитных денег, эффект будет не так велик. Скепсис есть и у эксперта финансового рынка Алексея Бушуева:

«Часто, глядя на поведение граждан и в инвестициях, и в займах, хочется спросить: “Может быть, вам галоперидол поставить?” Но это в любом случае на совести банков, и это их нормальный риск. Естественно, смотрят на кредитную историю, при выдаче обращают внимание на поведение, подрезаны ногти или нет — такое тоже имело место. И, собственно говоря, у нас граждане обладают всей полнотой дееспособности — ограничить ее может только суд. Или всех в Институт Сербского отправлять? Так кто у нас тогда будет кредиты получать?».

Проверки заемщиков ужесточаются и на фоне роста процентных ставок. С июля ключевая выросла с 7,5% до 15%, а Центробанк ухудшил прогноз по кредитованию на ближайшие три года. Мошенников это, конечно, не остановит. Но готовность брать в долг под такой процент — уже результат психологического тестирования.