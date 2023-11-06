Повышают ставки по уже выданным кредитам: В каких случаях банк может увеличить выплаты заёмщика

— По договорам физических лиц банки обычно не обращаются к клиентам об изменении ставки. Если, конечно, это не связано с выполнением условий договора. Например, если заёмщик нарушил условия кредитования (не заключил договор страхования, не оформил залог), то ставку могут повысить, — пояснила Светлана Зубкова.

В то же время она обратила внимание, что банки всё чаще предлагают клиентам плавающие ставки по кредитам. Если в договоре предусмотрена такая ставка, то банк самостоятельно меняет ставку на основании условий, заложенных в договоре. В настоящее время обсуждается принятие закона, запрещающего предоставлять кредиты по плавающим процентным ставкам отдельным категориям физических лиц, но пока он не принят.

— Если клиент отказался от страховки в рамках кредитного или ипотечного договора, повысить ставку на 1% банк может легко. Если клиент совершил просрочку платежа по кредиту, даже если просрочка составила один или два дня, банк также повышает ставку по кредиту, повышение может составить 1% или даже больше, — рассказала инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова.

В феврале 2022 года была принята мера, запрещающая банкам повышать ставку по кредитам физлиц, выданным до 27 февраля 2022 года. Однако это локальная мера (ст. 7.2 закона 106-ФЗ).

— Необходимо обратить внимание, что в кредитном договоре банк практически всегда прописывает требования к заёмщику. Если они не выполняются, то банк может повысить ставку в одностороннем порядке. Это касается как физических, так и юридических лиц. Обычно эти пункты в договоре прописаны очень подробно, — уточнила Светлана Зубкова.

Если в условиях кредитного договора прописана возможность изменения процентной ставки в определённых ситуациях, банк имеет право поднять ставку. Эти условия обычно оговариваются заранее и могут включать в себя изменение ключевой ставки или других финансовых показателей. Например, если клиент был зарплатным, а впоследствии ушёл с работы и перестал использовать карту необходимое количество раз. Об этом рассказала эксперт ОЮЦ «Парфенон» Диана Суворова.

— Если заёмщик пропускает платежи или нарушает условия кредитного договора, банк может применить штрафные проценты или повысить процентную ставку в соответствии с условиями договора, — добавила Диана Суворова.