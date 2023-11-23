Дешевый бак: что будет с ценами на АЗС после решения кабмина

В среду, 22 ноября, кабмин снял запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Однако снимать запрет на экспорт зимнего дизеля не планируется, прокомментировал это решение министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Россия экспортирует в основном летнее дизельное топливо: около 30 млн тонн в год. Поставки на внешние рынки межсезонного топлива составляют около 3 млн тонн, зимнего — примерно 300 тыс. тонн.

Всего в стране за прошлый год произвели на 3,6% (42,3 млн тонн) больше бензина, чем в 2022-м; производство дизеля выросло на 5,4% и составило 84,7 млн тонн, сообщал Росстат. Производство дизтоплива в январе-сентябре 2023 года выросло на 6,3%, до 66,4 млн тонн, автомобильного бензина — на 2,9% — до 32,8 млн тонн.

«Сейчас очень удобный момент для снятия подобного запрета. Он частично и так был снят», — пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик ФНЭБ.

Например, дизельное топливо можно было экспортировать, если оно доставлено в порт по трубопроводам. В России два основных таких маршрута: труба к Черному морю — к Новороссийску, и труба к Балтийскому мору — в порт Приморск.

Основные объемы дизтоплива и так экспортировались из РФ по трубе, поэтому сейчас прибавка к экспорту будет не такой значительной. Теперь разрешается экспортировать дизтопливо по железным и автомобильным дорогам. Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

По его мнению, сейчас отмена запрета выгодна России: в стране переходят на зимний дизель. Да и в целом потребление топлива снизилось: сезон отпусков и сельхозсезон завершены. Сельхозпроизводители ещё не начали запасаться дизтопливом на следующий год.

Правительство может объяснить снятие запрета тем, что цели, ради которого он вводился, достигли. Биржевая стоимость топлива пошла вниз: оптовая цена составляет около 56 тысяч рублей за тонну летнего дизтоплива, согласно данным итогов торгов 23 ноября.

Что касается розничного рынка, то бензин на российских АЗС в октябре этого года подешевел (впервые с февраля) на 1,57% к сентябрю, отмечает Росстат. Но с января по октябрь цена бензина выросла на 8% в среднем по всем маркам при общей инфляции стране 5,5%.

Дизельное топливо в октябре подешевело на 1,5% в среднем, но с начала года подорожало на 10%. И если цена бензина продолжает снижаться в среднем по всем регионам, то дизтопливо — нет. Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 14 по 20 ноября выросли на 0,1% после того как две недели не менялись.

«У нас нет дефицита дизельного топлива в стране. Его экспорт вместе с бензином останавливали, чтобы побыстрей насытить внутренний рынок и стабилизировать цены на бирже, что в целом и произошло, — напомнил Игорь Юшков. — Половину производимого дизеля в стране мы экспортируем, а бензина — только 10% от произведенного. Исторический рекорд экспорта бензина — около 14% от того, что произвели в стране за год»

Поэтому нельзя говорить о том, что вот сейчас мы больше будем производить, оставлять дизтоплива в стране, и поэтому цены на внутреннем рынке снизятся. Нет, не снизятся. Это так не работает. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Прогноз нового запрета

Действительно, риски повторения запрета экспорта топлива в случае его удорожания на внутреннем рынке существуют, считает Игорь Юшков. Потому что были и остаются как индивидуальные проблемы, которые появились только сейчас, так и синхронные события. Например, на проблемы отрасли весной 2023 года наложилось сокращение выплат нефтекомпаниям из бюджета для сдерживания роста цены топлива на уровень инфляции: с сентября выплаты сокращены в 2 раза по демпфирующему механизму.

По этой схеме из бюджета страны нефтяникам обратно возвращается часть уплаченных ими налогов, чтобы они сдерживали рост цен. Соответственно, это привело к росту цены бензина и дизтоплива — нефтяники захотели с внутреннего рынка забрать недополученные деньги.

Но история с демпфером была разовой, правительство потом вернуло выплаты в полном размере.

А другие проблемы накапливались, отметил эксперт.

Первой такой проблемой остается превышение роста потребления над ростом предложения топлива. В стране, с одной стороны, растёт внутреннее потребление топлива.

Вторая кроется в том, что нефтеперерабатывающая отрасль на этот рост спроса не среагировала. Система хранения топлива не достаточно емкая, чтобы, например, заранее готовиться к сезонным всплескам потребления и не продавать его «прямо с колес», от ворот НПЗ.

В-третьих, по-прежнему нефтеперерабатывающие заводы массово уходят на профилактические ремонты в летний период.

В-четвертых, надо развивать логистику — например, развивать и ускорять доставку топлива по железным дорогам в регионы, удаленные от НПЗ.

«Поэтому риски роста цен остаются, и, если будет крайне необходимо, то, конечно, правительство сможет вернуть запрет экспорта топлива. Но всё-таки это экстренные меры, и не факт, что когда-то власти опять ими воспользуются», — считает Игорь Юшков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как повлияет модернизация НПЗ на цену топлива

В стране планируют нарастить выпуск бензина к 2028 году на 4 млн тонн в год, дизтоплива — на 30 млн тонн в год за счет модернизации НПЗ, заявил в среду, 22 ноября, вице-премьер Александр Новак, курирующий ТЭК.

С одной стороны, модернизация повышает эффективность работы нефтезавода, но с другой — проводится разная модернизация не обязательно направлена на снижение розничной стоимости, пояснил Игорь Юшков.

Кто-то делает модернизацию, чтобы увеличить объёмы производства топлива, а другие — для улучшения его качества. Третьи могут таким способом улучшать технологические процессы для снижения затрат.

Но и в этом случае, если нефтекомпании оптимизируют какие-то процессы производства топлива, чтобы было дешевле, то получается, что всё равно деньги тратишь, и необходимо вернуть инвестиции, те же кредиты, а это учитывается в стоимости топлива. Поэтому я сомневаюсь, что мы увидим снижение цен на АЗС, у нас стране такого, к сожалению, не бывает. Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Остается и риск перепроизводства. Например, в пандемию российские НПЗ сокращали выпуск топлива почти год из-за падения спроса. Автопарк, авиапарк, почти всё остановилось на некоторое время. И потом спрос резко вырос, а технологический процесс не позволяет также быстро увеличить производство. В итоге был скачок цен.

Аналитик ФНЭБ напомнил и о важности рентабельности производства. Заводы не могут работать в убыток, увеличивать производство, насыщая рынок по низким ценам. Расходы НПЗ растут вместе с тарифами на электроэнергию и другими составляющими производственных затрат.

«Но единственное, на что можно рассчитывать, это возвращение топливного демпфера в прежнем варианте. Нефтяники получат несокращенные выплаты из бюджета, чтобы цены на АЗС росли не выше уровня инфляции», — подчеркнул Игорь Юшков.

Госдума 17 ноября приняла закон о возврате полного демпфера по топливу. Для нефтяных компаний, продающих топливо через свои сети АЗС, с октября, задним числом, возвращается прежний расчет топливного демпфера с коэффициентом 1 вместо 0,5, который был введен в сентябре. Но в формулу расчета добавляется уменьшение обратных выплат, если НПЗ не поставляет 40% бензина и дизтоплива класса 5 на внутренний рынок от общего объема производства светлых нефтепродуктов. Дополнительно Минэнерго поддержало предложения ФАС о повышении доли продаж бензина на бирже с 13 до 15%, дизеля — с 9,5 до 12,5%.

«Здесь скорее вопрос в желании компаний заработать больше в случае экспорта топлива. Поэтому, если убрать механизм демпфера, то получится, что цена топлива в России будет, как на внешнем рынке», — считает эксперт.

Поэтому от объема производства особо ничего не зависит. Зависит от того, сколько государство заставит компании продавать на внутреннем рынке, через биржу, например, для мелких сетей АЗС, которые обеспечивают половину рынка в России. Поэтому были введены нормы продаж для нефтяников на бирже. Вот это может повлиять на цену. А рост производства, модернизация — нет. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​

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