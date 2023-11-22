Правительство сняло запрет на экспорт летнего дизтоплива

«В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объёмов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином, в том числе в биржевом канале реализации», — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, решение об отмене запрета принято «в целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких объемов производства востребованных видов топлива — товарного автомобильного бензина и зимних сортов дизельного топлива, а также с учетом снижения ценовой ситуации на отечественном рынке».

«Мониторинг производственных и ценовых показателей сохраняется с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка», — добавили в Минэнерго.

21 сентября российское правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Цель эмбарго заключалась в насыщении внутреннего рынка топливом и снижении цен, обновивших в сентябре максимум. 6 октября правительство ослабило эмбарго, разрешив трубопроводный экспорт дизтоплива, в противном случае НПЗ грозило бы затоваривание, а вслед за этим и снижение переработки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259662&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.