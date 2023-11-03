Новак назвал условие снятия ограничений на экспорт топлива из России

Если будут складываться условия для дальнейшей либерализации, когда будет некуда девать дополнительные объемы производящиеся [то такие решения могут быть приняты] Александр Новак вице-премьер РФ

По его словам, условия для перепроизводства топлива пока не складываются. Однако штаб по ситуации с нефтепродуктами оценивает ситуацию на еженедельных совещаниях.

Ранее, 27 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что производители бензина, прежде чем зарабатывать на экспорте топлива, должны сначала поставить его на внутренний рынок. Глава государства привел в пример регулирование цен на удобрения, производители которых в первую очередь поставляют продукцию на российский рынок.

21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В Минэнерго уточнили, что из-за таких мер ожидается увеличение предложения моторного топлива на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен.

На следующий день стало известно, что в России снизились биржевые цены на бензин и дизельное топливо. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин Аи-95 подешевел до 59,362 тыс. рублей за тонну, Аи-92 — до 55,925 тыс. рублей за тонну, летний дизель — до 61,431 тыс. рублей за тонну.