Названы причины ослабления рубля в 2024 году

По ее мнению, укрепление российской национальной валюты не продлится долго: в ближайшие месяцы курс вернется в интервал 90−95 рублей за американский доллар и продолжит ослабление в следующем году.

Орлова отметила, что нынешнее укрепление было вызвано обязательной продажей выручки экспортерами. «В октябре продажи достигли $12,5 млрд, хотя ещё летом были на уровне $7 млрд в месяц. Скорее всего, в 2024 году это изменится». — отметила Наталия Орлова.

Высокая ключевая ставка поддерживает рубль рыночными методами и без валютного контроля. На следующий год регулятор прогнозирует повышенную ставку, в районе 12,5−14,5% годовых.

Не стоит забывать, что слишком сильное укрепление российской валюты невыгодно бюджету страны: в его основе заложен средний курс 90 рублей за доллар.

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