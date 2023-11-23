Эксперт рассказала, к какому курсу рубля готовиться в декабре

«В целом, в декабре мы не ожидаем сильных изменений курса доллара США. Полагаем, что он останется в диапазоне 87−92 рубля, хотя в ближайшее время (в конце ноября) нельзя исключать и просадки к 85 рублям за $1», — отметила собеседница.

Этому способствует приток денежных средств в Россию на фоне восстановления экспорта нефти из-за снижения дисконта на российское сырье, а также указ об обязательной продаже валютной выручки. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в октябре превысил $11 млрд, это уже второй месяц подряд.

Кроме того, высокая ключевая ставка обеспечивает сокращение импорта, а, следовательно, снижение спроса на валюту и охлаждение сферы кредитования, что также оказывает давление на спрос. На фоне сохранения инфляции на повышенных уровнях ставка тоже пока останется на высоком уровне.

Татьяна Симонова отметила недавние слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о перспективах понижения ставки. По мнению председателя регулятора, речь об этом может пойти в следующем году, когда станет ясно, что инфляция снизилась до целевого уровня в 4%, но сейчас до этого еще далеко.

«Судя по последним данным, годовая инфляция складывается пока на уровне выше 7%. Недавно повышенный прогноз ЦБ на этот год 7−7,5%. Вероятно, ставку начнут снижать не ранее 2 пол. 2024 г. Таким образом, ставка пока выступает “на стороне” рубля, однако при этом уже есть ожидания относительно ее снижения в следующем году», — рассуждает эксперт.

При этом за период с января по октябрь 2023 г. сальдо текущего счета составило $53,8 млрд, что почти в 4 раза (3,9) ниже, чем за аналогичный период 2022 г. ($208,8 млрд). Так что ожидать сильного укрепления рубля также не стоит.

«Тем более, что в этом году изменилась структура торгового баланса — вместо долларов и евро с отечественными экспортерами зачастую стали расплачиваться рублями и “дружественными” валютами, а значит, предложение долларов и евро на валютном рынке снизилось», — пояснила Татьяна Симонова.

Кроме того, сейчас наблюдается снижение цен на нефть как на глобальном рынке, так и в частном случае российского сорта Urals. По данным Reuters, ссылающегося на источники среди нефтяных трейдеров, стоимость российской нефти марки Urals в портах Балтийского моря упала ниже потолка цен в $60/барр. в связи с новыми санкциями США против судовладельцев из ОАЭ. Это означает, что с некоторым лагом во времени мы можем увидеть некоторое снижение сальдо счета текущих операций.

Кроме того, ожидания высокого бюджетного импульса в 2024 г. и возможности возобновления покупок валюты в ФНБ также будут ограничивать движение рубля вверх, резюмировала специалист.

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