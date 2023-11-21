Аналитик назвала порог, через который может перешагнуть рубль

Укреплению рубля способствует приток валютной выручки от экспортеров в условиях ужесточения валютного контроля и высоких цен на нефть, а также стабилизация платежного баланса, объяснила аналитик.
«Банк России предварительно оценил счет текущих операций в октябре в размере $11,2 млрд ($11,4 млрд в сентябре), что отражает повышение потоков валюты в страну после сокращения летом и является позитивным фактором для национальной валюты», — отметила она.
Вместе с тем поддержку рублю оказывает ужесточение денежно-кредитной политики и постепенное охлаждение внутреннего спроса на фоне роста инфляции.
При этом дальнейшее движение рубля будет носить негативный характер для экономики страны, потому что более крепкий рубль снижает конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках в сегменте добычи полезных ископаемых, химического и металлургического производства, сельскохозяйственной продукции. Это связано с тем, что значительная доля контрактов компаний из этих отраслей приходится на экспорт, и доходы поступают в иностранной валюте.
На вопрос о том, каким она видит курс нацвалюты в будущем, Наталия Пырьева ответила, что доллар будет торговаться в диапазоне 88 — 93 рубля.
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