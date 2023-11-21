Аналитик назвала порог, через который может перешагнуть рубль

Укреплению рубля способствует приток валютной выручки от экспортеров в условиях ужесточения валютного контроля и высоких цен на нефть, а также стабилизация платежного баланса, объяснила аналитик.

«Банк России предварительно оценил счет текущих операций в октябре в размере $11,2 млрд ($11,4 млрд в сентябре), что отражает повышение потоков валюты в страну после сокращения летом и является позитивным фактором для национальной валюты», — отметила она.

Вместе с тем поддержку рублю оказывает ужесточение денежно-кредитной политики и постепенное охлаждение внутреннего спроса на фоне роста инфляции.

Мы полагаем, что на текущих уровнях потенциал укрепления рубля исчерпан, поскольку вышеупомянутые факторы уже заложены в котировках. Наталия Пырьева аналитик «Цифра брокер»

При этом дальнейшее движение рубля будет носить негативный характер для экономики страны, потому что более крепкий рубль снижает конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках в сегменте добычи полезных ископаемых, химического и металлургического производства, сельскохозяйственной продукции. Это связано с тем, что значительная доля контрактов компаний из этих отраслей приходится на экспорт, и доходы поступают в иностранной валюте.

На вопрос о том, каким она видит курс нацвалюты в будущем, Наталия Пырьева ответила, что доллар будет торговаться в диапазоне 88 — 93 рубля.

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