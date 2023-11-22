Глава криптобиржи Binance со скандалом ушел в отставку. Его обвиняли в помощи террористам и наркокартелям

Чанпэна Чжао могут посадить в тюрьму на 10 лет

Основатель криптобиржи отреагировал на события в своем аккаунте Х (бывший Twitter). «Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance… Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — написал он.

Так будет лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня. Чанпэн Чжао основатель и экс-глава Binance

По словам основателя биржи, он намерен сделать перерыв, которого у него не было последние 6,5 года. Он добавил, что собирается заняться инвестированием, однако не планирует становиться гендиректором другого стартапа. Чжао также сообщил, что должность генерального директора Binance займет глава Binance в Азии, Европе и на Ближнем Востоке Ричард Тенг. Уход Чжао стал драматичным событием, поскольку предприниматель был одной из самых влиятельных фигур в криптоиндустрии.

По итогам суда, который начался 21 ноября, Чанпэна Чжао освободили из-под стражи под залог 175 миллионов долларов. Если он будет соблюдать условия сделки, ему грозит не более 18 месяцев тюремного заключения. В противном случае он может провести в тюрьме до 10 лет. На суде Чжао признал, что для защиты от экстрадиции в США власти ОАЭ, где он жил, предлагали ему гражданство.

Binance же выплатит штраф в размере 1,81 миллиарда долларов в течение 15 месяцев и еще 2,51 миллиарда будет конфисковано в рамках сделки. Сумма штрафа является одной из самых больших, что когда-либо взыскивали в США по уголовному делу.

Сделка с американскими властями также предполагает, что компания останется в течение пяти лет под наблюдением правительства США, чтобы регулировать соблюдение санкций.

США обвиняют Binance в махинациях и пособничестве ХАМАС

Власти США (министерство юстиции и министерство финансов) подали судебный иск к Binance по делу о нарушении правил борьбы с отмыванием денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций. В том числе криптобиржу обвиняли в операциях с ценными бумагами без должной регистрации и введении в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также предъявляла Binance претензии, что компания и Чжао публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять трансакции на бирже. Однако на самом деле они якобы обходили собственные механизмы контроля и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.

В частности, через криптобиржу совершались многомиллионные транзакции между клиентами из США и Ирана. Кроме того, через нее проходили платежи, которые помогали сексуальному издевательству над детьми, нелегальному обороту наркотиков, а также действиям исламистского движения ХАМАС.

1,1 миллиона транзакций на общую сумму более 898 миллионов долларов было совершено между клиентами из США и Ирана.

Группировка ХАМАС использовала заблокированные криптокошельки для сбора средств через социальные сети начиная с 7 октября. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) привела фрагменты внутренней переписки сотрудников отдела комплаенса биржи, датированные февралем 2019 года, в которых персонал, получив данные о транзакциях ХАМАС на Binance, иронизировал над полученной информацией.

Минюст США также добавил, что через криптобиржу проводились транзакции на миллионы долларов между пользователями из США и пользователями в Сирии, а также в Крыму, Донецке и Луганске.

Binance ранее ушла из России

В конце августа стало известно, что российские пользователи Binance больше не могут совершать операции с любыми валютами, кроме рубля, в сервисе P2P торговли (торговля peer-to-peer, позволяющая совершать сделки с криптовалютой без посредников, напрямую между людьми). Торговля рублями теперь доступна только тем пользователям, которые прошли процедуру «Знай своего клиента» (know your customer, KYC) в России и проживают в стране. Те, кто живет за границей (при условии подтверждения зарубежного адреса при верификации) могут совершать P2P-сделки на Binance со всеми валютами, кроме российского рубля, евро, доллара и украинской гривны.