Без песо: куда заведет Аргентину долларизация

Политика нового президента Аргентины Хавьера Милей может загнать страну в очередной дефолт и глубокий экономический кризис. Идея отказаться от национальной валюты в пользу американского доллара могла бы сработать, если бы не обширный государственный долг и нестабильный торговый баланс.

В 2022 году профицит торгового баланса Аргентины составил около $6,92 млрд. Однако счет текущих операций был дефицитным на уровне $4,29 млрд. С первого взгляда может показаться, что всё благоприятствует тому, чтобы привязать песо к доллару, или вовсе заменить внутренний денежный оборот на американскую валюту. Однако 2022 год был весьма удачным на фоне высоких цен на продовольствие.

Статистика за другие годы демонстрирует не столь позитивные показатели.

Привязку своей валюты к американской могут обеспечить лишь страны с устойчивым положительным сальдо внешней торговли. К таким, например, относятся ОАЭ, Саудовская Аравия, да и прочие арабские страны Персидского залива, которые продают нефть на мировом рынке.

Аргентина не входит в число государств со стабильным доходом от внешней торговли. Цены на продовольствие очень волатильны, а значит и прибыль от продажи такой продукции не отличается устойчивостью. В период с 2019 по 2021 годы наблюдался профицит торговли. До этого в 2017—2018 годах был дефицит. В целом, можно сказать, что ситуация с внешней торговлей не столь удручающая, но она явно не благоприятная.

К тому же обслуживание внешнего долга съедает значительную часть доходов. В 2019 году был достигнут максимум по данному показателю на уровне $283,1 млрд. В июне 2023 году объём внешнего долга снизился до $276,2 млрд. То есть наблюдается медленное снижение долговой нагрузки, но ещё предстоит долгий путь. Для уточнения, ВВП Аргентины оценивается на уровне около $150,8 млрд.

Переход на американский доллар никоим образом не освободит от долгов, но негативно скажется на возможностях государства влиять на экономику. По сути, ставки в США станут ставками в Аргентине, но, с учётом внутреннего риска, они будут заметно выше.

Плюс к этому экономические циклы в США и Аргентине могут не совпадать. В итоге, произойдёт резкий рост рисков дисбаланса внутренних денежных потоков.

Ещё одним источником проблем перехода на доллары США может стать нарушение торговли с ключевыми партнёрами. В частности, Хавьер Милей обозначил курс на снижение отношений с Китаем. Однако Китай это один из главных импортёров Аргентины и один из ключевых источников инвестиций. Мы уже не говорим о менее значимой роли РФ, которая также имеет определённый интерес к импорту из Аргентины. Соответственно, потеря прежних торговых партнёров ухудшит торговый баланс, а при дефицитном счёте текущих операций это лишь породит дефицит долларов во внутренней экономике и новую волну кризиса.

Поэтому популистские заявления нового президента Аргентины далеки от реальных возможностей страны, а то и являются крайне разрушительными.

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