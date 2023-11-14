В России появится новая маркировка безалкогольных напитков: как изменятся цены с 1 декабря

С 1 декабря 2023 года коды маркировки должны будут в обязательном порядке наноситься на безалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке. Исключение составят для соков, нектаров, растительного молока и компотов. С 1 марта 2024 года эту практику расширят и на остальные виды безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой.

Для этого участники рынка должны зарегистрироваться на портале «Честный знак» и сообщать о каждой проданной единице товара. В случае выявления нарушений штрафы будут составлять до 300 тысяч рублей.

Зачем вводится маркировка

Последние годы в России постепенно вводится маркировка продуктов питания, — напомнила экономист и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.

В 2021 году вводилась маркировка молочной продукции, в 2022 году сканирование молочной продукции идет уже не по штрих-коду, а по специальному индивидуальному QR-коду.

Все это позволяет отследить путь продукции, улучшить контроль за качеством товара, предотвратить продажу испорченных продуктов питания или фальсификатов. Ольга Гогаладзе экономист

Она добавила, что большая часть производителей прохладительных напитков в стеклянной и полимерной упаковках уже готова к этому. «Стоит ожидать, что в ближайшие 10 лет такая обязанность затронет всех производителей продуктов питания», — считает экономист.

Как отразится на ценах

По мнению Ольги Гогаладзе, рост цен если и будет, то лишь минимальный. В Постановлении правительства РФ указано, что цена одного кода маркировки равняется 50 копеек без учета НДС.

Однако другой собеседник Финансов Mail.ru прогнозирует удорожание продукции на полках магазинов. «Вполне вероятно, что безалкогольные напитки подорожают, поскольку их производители должны будут приобрести и установить оборудование для маркировки, торговые организации — для ее считывания», — считает независимый экономист Леонид Хазанов.

В то же время я не думаю, что подъем цен будет ощутимо сильным и точно не приведет к спаду выпуска безалкогольных напитков. Леонид Хазанов экономист

В это же время от нанесения кодов маркировки на продукты питания уже есть ощутимая польза — количество просроченной и контрафактной продовольственной продукции значительно сократилось за последние годы, напомнил эксперт.

«Поэтому их применение поможет справиться с безалкогольными напитками, по качеству не отвечающим требованиям государственных стандартов», — отметил Леонид Хазанов.

Сколько стоит маркировка

Светлана Казанцева, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова раскрыла этапы, из которых состоит процесс маркировки.

Во-первых, это цена кода маркировки (50 копеек без НДС на каждую единицу товара).

Далее нужно приобрести оборудование и расходные материалы к нему. Это аппликаторы для нанесения этикеток, принтеры, камеры технического зрения, красящие ленты (риббоны), печатающие головки для принтеров, картриджи, самоклеящийся материал. По ее оценке, это составляет от 15 000 до 25 000 рублей затрат.

Будет нужно потратить часть денег и человекочасов (которое оплачивается зарплатой) на программное обеспечение (разброс цен здесь велик: от 3 000 до 66 000 рублей), обучение персонала (от 2 000 рублей).

Затраты на приобретение уникального Data Matrix кода напрямую влияют на себестоимость каждой единицы продукта/товара, а другие затраты являются косвенными и влияют на себестоимость каждой единицы, исходя из общего количества производимых изделий. Светлана Казанцева доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Поэтому, по мнению Светланы Казанцевой, при выпуске большого количества изделий влияние косвенных затрат на маркировку в части увеличения себестоимости изделий будет минимально. Для тех, кто производит небольшие объемы или товары с небольшой ценой траты на маркировку будут более ощутимо увеличивать себестоимость продукции, а следовательно, и ее цену.

В среднем процент увеличения цены может колебаться, исходя из предыдущего опыта проведения маркировок, от 1 до 10%. Светлана Казанцева доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Рынок морально уже готов к этому процессу, потому что процесс маркировки уже идет с 2019 года и к 2024 году единая национальная система маркировки охватит все отрасли промышленности, резюмирует Светлана Казанцева. Сценарий внедрения уже успели отработать на других объектах маркировки: сформирован рынок поставщиков всех необходимых составляющих для подключения маркировки, начиная от необходимого оборудования и заканчивая обучением персонала. Поэтому ситуации, что в магазине будет сложно купить неалкогольный напиток, ожидать не стоит. Пусть и несколько дороже, чем сейчас.

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