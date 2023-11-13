Елочка, очнись: цены на новогодние представления выросли втрое

Родители, которые заранее озаботились подарками к Новому году, обнаружили, что они сильно подорожали — и сладкие гостинцы, которые традиционно вручают на праздничных представлениях, и сами представления для детей, и вызов Деда Мороза со Снегурочкой на дом. А ведь еще нужно хотя бы символически вручить новогодние сувениры учителям в школе и воспитателям в детсаду. Подорожание ставит в сложное положение не только родителей, но и наставников детей.

Согласно официальным данным, сладкие новогодние подарки в России подорожали на 20% относительно прошлого года, так как состоят преимущественно из шоколадных конфет, а цены на шоколад выросли во всем мире. Есть и свои собственные проблемы: новогодние представления для детей в сравнении с прошлым годом подорожали втрое. И не только за счет вручаемых подарков, но и в силу подорожания услуг артистов.

Так представление длиной в час от Деда Мороза и Снегурочки в этом декабре обойдется в сумму от 20 до 40 тыс руб, а в саму новогоднюю ночь — до 90 тыс руб. Эта сумма получается из стартовой цены, к которой плюсуется сценарий, музыка, костюмы, логистика и учитывается близость к Новому году. При этом «средняя цена на представление для детей» с выездом на дом, в садик или в школу по состоянию на 13 ноября начинается с 4500 ₽

Звоню, чтобы узнать, что входит в эту сумму. И выясняю, что почти ничего.

— 4500 — это цифра, с которой начинается ваш праздник, — любезно отвечает девушка в офисе Дедов Морозов и Снегурочек «под ключ». — На нашем сайте есть калькулятор цен. Вводите все данные — куда вызываете артистов, дату, время, продолжительность представления, выбираете сценарий, музыкальное сопровождение и костюмы артистов по фото — и получаете вашу цену. Чем ближе к Новому году, тем дороже. И вообще у нас на сегодня осталось всего 23 пары артистов, все остальные расписаны под завязку.

— А если я откажусь от музыкального сопровождения и вашего сценария и выберу базовые костюмы, уложусь в 4500?

— Нет, за 4500 Дед Мороз может позвонить вашему ребенку по видеосвязи.

Выясняем, как выходят из положения родители.

— У меня двое детей, старшая в 3-м классе, младший в детском саду, — говорит москвичка Юлия. — Возраст у обоих такой, что новогодняя сказка еще нужна, но в этом году она явно вышибет нас из бюджета. В детском саду собирают по 3 тысячи на организацию новогоднего праздника с Дедом Морозом и Снегурочкой. К счастью, в эту сумму уже входит сладкий стол для детишек, но вот новогодние костюмы для карнавала родители должны купить сами. А отдельно родительский комитет собирает деньги на подарки заведующей и воспитателям. Еще не решили, по сколько сдаем, но явно не меньше, чем 2−3 тыс. А нянечкам я сама обязательно что-нибудь куплю, наши иногда они более чуткие, чем все остальные. В школе на новогодний праздник собирают по 5 тыс., в эту сумму вроде входят сувениры учителям и самим детям. Хотя в прошлом году в последний момент выяснилось, что не входят. Но в том году и собирали по 3 тыс.

— Вы на все сдадите?

— Да, а что делать. Но проблема в том, что наши дети еще и ежегодно пишут письма Деду Морозу с пожеланиями. И пожелания эти не дешевые. В этом году придется от «волшебных писем» отказаться. Хотя предвижу слезы.

Оказывается, подорожание ставит в неловкое положение и самих педагогов, как школьных, так и дошкольных.

— У нас все родители сдали по 3 тысячи на новогодний утренник, — делится воспитатель детского сада из Подмосковья, — кроме двоих. А утренник у нас в будний день, то есть, этих двоих детей также приведут в сад. И что мне делать? Не пускать их на праздник? Но ведь если этих двоих садик за свой счет проведет на праздник и одарит, то в следующем году вообще никто не сдаст на Деда Мороза!

Классная руководитель в школе рассказывает, что в аналогичной ситуации вышла из положения по-своему.

— У меня в классе трое родителей не сдали на праздник, — говорит Марина Семеновна, учительница математики, имеющая также классное руководство. — По совету знакомой, я собрала родительское собрание и в его конце завела речь о празднике. Сказала, что все сдали, кроме троих семей. А раз они так упорно не сдают, значит, у них серьезные финансовые проблемы. И предложила помочь им всем миром — раскидать их взносы на всех, включая меня, как классного руководителя. Так родителям стало стыдно, и они сдали деньги.