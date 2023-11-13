Чем страны успокоятся: ОПЕК опубликовала новый прогноз

Свой-чужой: добыча картеля и стран вне блока

Добыча «черного золота» в мире странами, не входящими в картель, может вырасти в 2023 году на 1,8 млн баррелей в день в первую очередь за счет США, отмечает ОПЕК. По сравнению с предыдущим прогнозам оценку подняли на 100 тысяч баррелей в день.

В абсолютном значении в 2023 году добыча нефти вне ОПЕК может составить 67,6 млн баррелей в день.

В августе добыча нефти в США выросла до исторического рекорда, чуть превысив предыдущий максимум в 13 млн б/с, который был достигнут в ноябре 2019 года. По мнению организации, Помимо США драйверами роста нефтяного рынка станут Бразилия, Казахстан, Норвегия, Гайана и Китай.

ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 80 тысяч баррелей в сутки, до 10,6 миллиона баррелей в сутки, таким образом теперь ожидает, что добыча снизится только на 420 тысяч баррелей в сутки, сообщает РИА Новости.

Спрос на предложение

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/ с) и теперь ждет увеличения ее потребления на 2,5 млн б/с, до 102,1 млн б/с, говорится в отчете организации. Ранее ОПЕК три месяца подряд ожидала роста спроса на 2,4 млн б/с.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Организация также оставила неизменным прогноз на 2024 год, который предусматривает увеличение спроса на нефть на 2,2 млн б/с, до 104,3 млн б/с. В 2024 году, как ожидают в ОПЕК, устойчивый рост мировой экономики и продолжающееся улучшение ситуации в экономике Китая будут способствовать росту спроса на нефть.

Пересмотр ожиданий на 2023 год связан с повышением прогнозов по потреблению нефти в странах, не относящихся к ОЭСР, в первую очередь в Китае. При этом ОПЕК отмечает, что импорт нефти Китаем в октябре вырос до 11,4 млн б/с и остается «на пути к новому максимуму в этом году». Если вслед за рекордными закупками сырья Поднебесная покажет рост экономических показателей, цены на сырье начнут укрепляться на угрозе усиления дефицита топлива.

Ждет ОПЕК и роста потребления нефти другим гигантов в 4-м квартале текущего года, Индией.

Отчет по добыче

Страны ОПЕК в сделке ОПЕК+ нарастили добычу в октябре на 91 тыс. б/с.

Участники сделки ОПЕК+, за исключением Ирана, Ливии и Венесуэлы, нарастили добычу нефти в октябре 2023 года на 91 тысячу баррелей в сутки, до 22,891 млн б/с. В основном рост зафиксирован за счет Анголы и Нигерии.

10 стран ОПЕК, входящие в ОПЕК+, должны были в рамках сделки с октября 2022 года сократить производство на 1,273 млн б/с, до 25,416 млн б/с. В октябре реальный объем добычи этими странами составил 22,891 млн б/с, что на 2,525 млн б/с ниже предусмотренного соглашением ОПЕК+ уровня, отмечает ТАСС со ссылкой на отчет ОПЕК.

Однако в параметрах сделки ОПЕК+ не учитываются добровольные сокращения добычи, которых несколько стран ОПЕК+, в том числе и некоторые страны ОПЕК, будут придерживаться с мая 2023 года до конца 2024 года. Общий объем этих сокращений составляет 1,66 млн б/с. Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу еще на 1 млн б/с с июля до конца 2023 года, причем королевство допускает продление этой меры и усиление снижения.

Россия в сентябре добывала по 9,5 млн баррелей в сутки, это сопоставимо с добычей в июле-августе.

РФ осталась крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай: по данным организации, в сентябре она обеспечила почти 19% от общего объема импорта нефти Китаем.

Россия по итогам сентября 2023 года вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию. Это следует из ноябрьского отчета Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). На Саудовскую Аравию пришлось 14% поставок, на Малайзию — около 11%. В целом импорт нефти Китаем в сентябре снизился на 11% по сравнению с августом и составил 11,2 млн баррелей в сутки (б/с).

В Индии, отмечает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства Kpler, Россия уже год является лидером по поставкам нефти, обеспечив в сентябре 36% от общего объема импорта страны. Второе место делят Ирак и Саудовская Аравия, у этих стран по 20% поставок сырья в Индию.

Общий объем импорта нефти Индией в сентябре уменьшился по отношению к августу на 4% и составил 4,3 млн баррелей в сутки. Это минимальный показатель в текущем 2023 году.