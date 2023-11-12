Что будет с ценами на нефть, рублем и рынком акций на следующей неделе

Рубль

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver

В начале уходящей недели рубль укрепился к доллару и евро, несмотря на падение стоимости нефти Brent более чем на 4%. В среду курс доллара опустился до 91,76 рубля, участники рынка практически проигнорировали динамику нефти. В четверг рубль немного ослаб из-за внешних факторов.

На следующей неделе ожидается, что курс доллара будет находиться в диапазоне 91,60−92,75 рубля, евро — 97,44−99,85 рубля, юань — 12,45−12,80 рубля.

13 ноября выйдет отчет ОПЕК, 14 ноября — данные по инфляции в США. Они могут оказать либо давление на рубль, либо поддержку.

15 ноября — отчет о ВВП России за 3 квартал. Также ожидается рост продаж валюты экспортерами перед налоговыми выплатами, что создает спрос на российскую валюту и укрепляет рубль.

Нефть

Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Цены на нефть снижаются третью неделю подряд, в моменте опускались ниже $80 за баррель.

Порция слабой макростатистики из ЕС на фоне резкого роста топливных запасов в США усилила опасения из-за перспектив спроса, поддерживая негативный тренд по фьючерсам. Для нефтяных контрактов в 2023 г. характерна высокая волатильность, так что отскок может оказаться достаточно быстрым. На следующей неделе ожидаются месячные отчеты по рынку нефти от ОПЕК и МЭА.

Биржи

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»:

Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют предпосылки для развития восходящего движения при положении выше поддержек 3190 и 1090 пунктов, при этом рублевый индикатор смотрит в сторону достигнутого в сентябре годового пика 3287 пунктов, а долларовый покоряет максимумы с декабря прошлого года с ближайшим сопротивлением 1120 пунктов. Покупки в рублевом сегменте могут по-прежнему поддерживать корпоративные истории, в частности, в РФ сезон квартальных финансовых отчетностей продолжат Мосбиржа, РусАгро, Сегежа, МТС и Озон.

Американский фондовый рынок на этой неделе показал неуверенность при пробое среднесрочного сопротивления 4390 пунктов по индексу S&P 500, что говорит об опасности развития падения из-за вероятности новых повышений процентных ставок ФРС, которую не исключил сам глава регулятора Пауэлл. На следующей неделе на рынке будут ждать выступлений других представителей ФРС, а также данных по потребительским и производственным ценам США за октябрь: темпы инфляции, вероятно, будут схожи с уровнем предыдущего месяца и все еще будут превышать целевой уровень ФРС, оправдывая жесткую политику регулятора.

В Азии основным событием недели станет назначенная на 15 ноября встреча Си Цзиньпина и Байдена, которая может привести к сдвигу на данный момент напряженных отношений Китая и США, в частности, в высокотехнологичном секторе. Позитивные новости могут подтолкнуть китайский фондовый рынок к восстановлению от локальных минимумов и даже привести к смене среднесрочных медвежьих настроений. Гонконгский индекс Hang Seng при этом остается в среднесрочном нисходящем тренде ниже сопротивления 18 100 пунктов.

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