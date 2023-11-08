18:19 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Три причины для барреля: куда повернут цены на нефть?

После публикации во вторник, 7 ноября, прогноза министерства энергетики США, цены на нефть перешли к снижению. Стоимость барреля сорта Brent на текущий год пересмотрели до $83,99 с $84,09, на 2024 год — до $93,24 с $94,91. Оценка для WTI на следующий год ухудшена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом — до $89,24 за баррель. Как такое незначительное ухудшение прогноза привело к резкому развороту цен на «черное золото» — в материале проекта Финансы Mail.ru.

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Источник: Reuters

Во вторник, 8 ноября, цены на нефть достигли минимальных с июля текущего года значений: баррель сорта Brent опустился ниже 82 долларов. Последний месяц, напомнили аналитики проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу Сергей Капитонов и Екатерина Грушевенко, удорожание сырья до почти 93 долларов за баррель объяснялось ситуацией на Ближнем Востоке.

Обострение противостояния Израиля и Палестины повышало цены на нефтяном рынке. Это связано с опасениями, что конфликт выйдет за пределы сектора Газы и территории Израиля. Палестину традиционно поддерживают арабские страны Персидского залива, а Израиль — США.

Другой фактор, удешевляющий нефть, это исторический минимум общего объема добычи этого энергоресурса в США: рекорда в 13,2 млн баррелей в сутки. За последнее десятилетие добыча нефти в США увеличилась на 50% благодаря улучшению эффективности производства и при меньшем количестве активных буровых установок. Сейчас в США работают треть буровых от рекордного уровня 2014 года в 1 600 единиц.

В-третьих, США намерены смягчить большую часть санкций для Венесуэлы в ближайшее время и разрешить увеличение нефтеэкспорта из этой страны. Это снизит дефицит сырья и приведет к удешевлению.

Кроме этого, мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти. Следующее заседание комитета состоится 26 ноября.

Однако расклад к началу второй недели ноября сильно поменялся и сейчас на нефтяных котировках сказался не только прогноз EIA (Управление энергетической информации в составе Минэнерго США), но и ряд других факторов, объясняет Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

Премия вышла

«Во-первых, из цен фактически вышла “военная премия” на фоне того, что на Ближнем Востоке не реализовался драматический сценарий с вовлечением в конфликт Ирана и других нефтедобывающих стран региона, перекрытием важных путей транспортировки и т. д.», — отметил Александр Бахтин.

«Во-вторых, макростатистика по Китаю продолжает выходить неоднозначной, постковидное восстановление экономики не так активно, как хотелось бы. С учетом того, что Китай является крупнейшим импортером сырой нефти в мире, подобные сигналы, безусловно, оказывают давление на сентимент нефтяного рынка», — пояснил аналитик.

Третья причина тоже связана со статистикой — по данным Американского института нефти (API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах могли вырасти на 11 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали их небольшое снижение.

График USOIL от TradingView

Если аномальный скачок запасов подтвердят сегодняшние недельные данные EIA, то Brent может локально отступить еще ближе к $80.

Александр Бахтин
инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

По мнению Александра Бахтина, пока ситуация не настолько негативна, чтобы ожидать ухода цен на нефть ниже $80 за баррель. ОПЕК+ в перспективе может воспользоваться опцией продления добровольных сокращений на 2024 год, а Китай, реализующий ряд бюджетных мер стимулирования экономики, может повысить темпы роста ВВП.

Новый вектор цен

Однако, позиции сырьевых товаров могут улучшиться. Для этого рынку необходимо получить сигналы от мировых ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики и откат доллара США от годовых максимумов.

Сейчас индекс DXY, отражающий стоимость доллара к основным валютам, находится вблизи годовых максимумов, что среди прочего давит на сырьевые цены, выраженные в долларах.

«При улучшении конъюнктуры котировки Brent могут быстро отскочить в район $85−90 за баррель», — считает Александр Бахтин.

При этом нельзя однозначно говорить о том, что ситуация на нефтяном рынке изменилась только за счет публикации прогноза министерства энергетики США. «Скорее цена нефти снижается в течение последних нескольких недель. И поэтому в США пересмотрели прогноз. То есть здесь причину и следствие не надо путать», — рассуждает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

«Но выход подобных прогнозов влияет на цены, а прогнозы выходят довольно массово: банки все свои ожидания описывают, Международное энергетическое агентство, ОПЕК и другие. И поскольку у них начинаются синхронные пересмотры, то они усиливают установившуюся тенденцию на снижение, либо повышение цен», — отметил эксперт.

Поэтому, говорить, что так и будет, как написано в прогнозе, не стоит. Прогнозы в этом году уже несколько раз пересматривались. Лучше смотреть на другие факторы, которые реально влияют на цену нефти.

Игорь Юшков
ведущий аналитик ФНЭБ

«И я думаю, что здесь определенный возврат — мы видим снижение цены к уровню, который обеспечен фундаментальными факторами», — подчеркнул Игорь Юшков.

График UKOIL от TradingView

По его мнению, напряженность на Ближнем Востоке была одним из факторов роста цены в октябре. Но сейчас все понимают, что уже ничего не происходит, никто из нефтедобывающих стран Персидского залива не готов втягиваться в этот конфликт напрямую, даже Иран. Поэтому все прохладно относятся к идее, что ситуация поменяется, и конфликт разрастется на весь Ближний Восток, снижая экспорт нефти из региона.

«Вот в этот сценарий уже мало-то кто-то верит. Хотя он может реализоваться, но пока в общем-то все его отбрасывают. Этот военный риск сходит на нет и все на рынке возвращается опять к фундаментальным факторам», — считает Игорь Юшков.

А что происходит с точки зрения баланса спроса и предложения? Предложение не увеличивается, по его оценке, а спрос при этом даже сейчас немножко подрастает за счет Китая прежде всего. Но все стараются вложить некие ожидания в цену нефти. «И мы видим, что цена нефти снижается на ожидании рецессии глобальной экономики и ЕС в первую очередь. Газ остается дорогим, нефть тоже. И если будет глобальная рецессия, то соответственно потребление нефти упадет, и цена еще снизится», — прогнозирует эксперт.

Ожидая подобный эффект, трейдеры начинают все чаще продавать купленные ранее в расчете на рост цены фьючерсы по еще высокой цене нефти, что усиливает тренд на понижение цен. Предложение на продажу нефтяных фьючерсов растет, соответственно, снижается цена. Это мы сейчас и наблюдаем: отражение ожиданий проблем мировой экономики.

Игорь Юшков
ведущий аналитик ФНЭБ

При этом не исключено, что вскоре мы увидим падение предложения. Снижение производства и рост спроса в ожидании дефицита нефти на мировом рынке в 4-м квартале. «Именно эта идея доминировала на рынке в августе и в сентябре, и в октябре. Поэтому вполне можно ожидать, что сейчас начнется коррекция, и цена опять подрастет до $80−86 за баррель», — прогнозирует эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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