Три причины для барреля: куда повернут цены на нефть?

Во вторник, 8 ноября, цены на нефть достигли минимальных с июля текущего года значений: баррель сорта Brent опустился ниже 82 долларов. Последний месяц, напомнили аналитики проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу Сергей Капитонов и Екатерина Грушевенко, удорожание сырья до почти 93 долларов за баррель объяснялось ситуацией на Ближнем Востоке.

Обострение противостояния Израиля и Палестины повышало цены на нефтяном рынке. Это связано с опасениями, что конфликт выйдет за пределы сектора Газы и территории Израиля. Палестину традиционно поддерживают арабские страны Персидского залива, а Израиль — США.

Другой фактор, удешевляющий нефть, это исторический минимум общего объема добычи этого энергоресурса в США: рекорда в 13,2 млн баррелей в сутки. За последнее десятилетие добыча нефти в США увеличилась на 50% благодаря улучшению эффективности производства и при меньшем количестве активных буровых установок. Сейчас в США работают треть буровых от рекордного уровня 2014 года в 1 600 единиц.

Другой фактор, удешевляющий нефть, это исторический минимум общего объема добычи этого энергоресурса в США: рекорда в 13,2 млн баррелей в сутки. За последнее десятилетие добыча нефти в США увеличилась на 50% благодаря улучшению эффективности производства и при меньшем количестве активных буровых установок. Сейчас в США работают треть буровых от рекордного уровня 2014 года в 1 600 единиц.

В-третьих, США намерены смягчить большую часть санкций для Венесуэлы в ближайшее время и разрешить увеличение нефтеэкспорта из этой страны. Это снизит дефицит сырья и приведет к удешевлению.

Однако расклад к началу второй недели ноября сильно поменялся и сейчас на нефтяных котировках сказался не только прогноз EIA (Управление энергетической информации в составе Минэнерго США), но и ряд других факторов, объясняет Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

«Во-первых, из цен фактически вышла “военная премия” на фоне того, что на Ближнем Востоке не реализовался драматический сценарий с вовлечением в конфликт Ирана и других нефтедобывающих стран региона, перекрытием важных путей транспортировки и т. д. », — отметил Александр Бахтин.

«Во-вторых, макростатистика по Китаю продолжает выходить неоднозначной, постковидное восстановление экономики не так активно, как хотелось бы. С учетом того, что Китай является крупнейшим импортером сырой нефти в мире, подобные сигналы, безусловно, оказывают давление на сентимент нефтяного рынка», — пояснил аналитик.

Третья причина тоже связана со статистикой — по данным Американского института нефти (API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах могли вырасти на 11 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали их небольшое снижение.

Если аномальный скачок запасов подтвердят сегодняшние недельные данные EIA, то Brent может локально отступить еще ближе к $80. Александр Бахтин инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

По мнению Александра Бахтина, пока ситуация не настолько негативна, чтобы ожидать ухода цен на нефть ниже $80 за баррель. ОПЕК+ в перспективе может воспользоваться опцией продления добровольных сокращений на 2024 год, а Китай, реализующий ряд бюджетных мер стимулирования экономики, может повысить темпы роста ВВП.

Новый вектор цен

Однако, позиции сырьевых товаров могут улучшиться. Для этого рынку необходимо получить сигналы от мировых ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики и откат доллара США от годовых максимумов.

Сейчас индекс DXY, отражающий стоимость доллара к основным валютам, находится вблизи годовых максимумов, что среди прочего давит на сырьевые цены, выраженные в долларах.

«При улучшении конъюнктуры котировки Brent могут быстро отскочить в район $85−90 за баррель», — считает Александр Бахтин.

При этом нельзя однозначно говорить о том, что ситуация на нефтяном рынке изменилась только за счет публикации прогноза министерства энергетики США. «Скорее цена нефти снижается в течение последних нескольких недель. И поэтому в США пересмотрели прогноз. То есть здесь причину и следствие не надо путать», — рассуждает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

«Но выход подобных прогнозов влияет на цены, а прогнозы выходят довольно массово: банки все свои ожидания описывают, Международное энергетическое агентство, ОПЕК и другие. И поскольку у них начинаются синхронные пересмотры, то они усиливают установившуюся тенденцию на снижение, либо повышение цен», — отметил эксперт.

Поэтому, говорить, что так и будет, как написано в прогнозе, не стоит. Прогнозы в этом году уже несколько раз пересматривались. Лучше смотреть на другие факторы, которые реально влияют на цену нефти. Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«И я думаю, что здесь определенный возврат — мы видим снижение цены к уровню, который обеспечен фундаментальными факторами», — подчеркнул Игорь Юшков.

По его мнению, напряженность на Ближнем Востоке была одним из факторов роста цены в октябре. Но сейчас все понимают, что уже ничего не происходит, никто из нефтедобывающих стран Персидского залива не готов втягиваться в этот конфликт напрямую, даже Иран. Поэтому все прохладно относятся к идее, что ситуация поменяется, и конфликт разрастется на весь Ближний Восток, снижая экспорт нефти из региона.

«Вот в этот сценарий уже мало-то кто-то верит. Хотя он может реализоваться, но пока в общем-то все его отбрасывают. Этот военный риск сходит на нет и все на рынке возвращается опять к фундаментальным факторам», — считает Игорь Юшков.

А что происходит с точки зрения баланса спроса и предложения? Предложение не увеличивается, по его оценке, а спрос при этом даже сейчас немножко подрастает за счет Китая прежде всего. Но все стараются вложить некие ожидания в цену нефти. «И мы видим, что цена нефти снижается на ожидании рецессии глобальной экономики и ЕС в первую очередь. Газ остается дорогим, нефть тоже. И если будет глобальная рецессия, то соответственно потребление нефти упадет, и цена еще снизится», — прогнозирует эксперт.

Ожидая подобный эффект, трейдеры начинают все чаще продавать купленные ранее в расчете на рост цены фьючерсы по еще высокой цене нефти, что усиливает тренд на понижение цен. Предложение на продажу нефтяных фьючерсов растет, соответственно, снижается цена. Это мы сейчас и наблюдаем: отражение ожиданий проблем мировой экономики. Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

При этом не исключено, что вскоре мы увидим падение предложения. Снижение производства и рост спроса в ожидании дефицита нефти на мировом рынке в 4-м квартале. «Именно эта идея доминировала на рынке в августе и в сентябре, и в октябре. Поэтому вполне можно ожидать, что сейчас начнется коррекция, и цена опять подрастет до $80−86 за баррель», — прогнозирует эксперт.

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