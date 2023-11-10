Эксперты оценили, куда пойдет бизнес за деньгами при сверхдорогих кредитах

По словам первого зампреда правления крупнейшего российского банка Александра Ведяхина, уже в ноябре-декабре ожидается резкое замедление темпов роста кредитования компаний. «Мы ожидаем, что увидим уже в ноябре и декабре резкое снижение темпов по кредитованию юридических лиц», — сказал Ведяхин в кулуарах форума Finopolis (цитата ИА «Интерфакс»).

По оценке Сбера, выдача корпоративных кредитов в ближайшие месяцы может упасть на 15−20%.

Как следует из отчетности Сбербанка, на 30 сентября текущего года в банке обслуживалось 3,1 млн корпоративных клиентов. Портфель кредитов юрлиц составлял 22,68 трлн рублей. С начала года он вырос на 21,9%, а за третий квартал — на 9,2%. Около половины таких кредитов банк выдал по плавающим ставкам. Это означает, говорил ранее Ведяхин в интервью телеканалу РБК, что показатель привязан к изменению ключевой ставки Центробанка. По оценке Минэкономразвития на весну 2022 года около 40% кредитов бизнесу были выданы по плавающим ставкам.

«Сейчас в России настоящий бум кредитования. К концу сентября кредиты юрлицам выросли на 19,5% (г/г). Таких экстремальных темпов на фоне кризиса и заметного роста ставок никто не ожидал», — отметил основатель телеграм-канала bitkogan Евгений Коган.

Банк России пытается при помощи повышения ставки бороться с ростом объемов кредитования, который поддерживает высокий потребительский спрос и рост цен. «И сдерживающий эффект на кредитование будет, но более медленный, чем обычно», — считает он.

«Как правило, в прошлые разы, когда ЦБ резко поднимал ставку, это сочеталось с шоковой неопределенностью для бизнеса (конец 2014, начало 2022 — как примеры). Поэтому в кризисы 2014 и 2022 кредитование бизнеса резко снижалось. Но сейчас ситуация другая: такой серьезной неопределенности нет», — считает Евгений Коган.

Вряд ли цифры за октябрь по кредитам бизнесу покажут значимое падение темпов. Но постепенно, конечно, в течение нескольких месяцев корпоративное кредитование будет замедляться. С облигациями ситуация абсолютно аналогичная. Рынок облигаций все равно в ближайший год будет расти, но более медленными темпами. Евгений Коган инвестбанкир

«Потребность бизнеса в деньгах никуда не делась, а новых шоковых экономических потрясений мы пока не наблюдаем. Так что занимать будут и дальше. Не забываем, что помимо обычных кредитов под фиксированный процент бизнесы имеют опцию брать кредит с плавающей ставкой в ожидании, что ключевую ставку опустят в следующем году», — напомнил Евгений Коган.

Как напомнил Денис Перепелица, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, в условиях высоких ставок бизнес сокращает долговую нагрузку. Это связано с тем, что сверхдорогая долговая нагрузка снижает показатели прибыли, а в некоторых случаях может привести к убыткам и дефолтам.

В условиях дорогих кредитов хорошим инструментом привлечения капитала может быть продажа дополнительного выпуска акций и опционов на акции. Проценты по таким бумагам платить не надо, а в случае с опционами, сохраняется доля акционерного капитала, что снижает вероятные риски потери контроля при достаточно большой доп эмиссии. Денис Перепелица доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

При этом для малого бизнеса сохраняются льготные государственные и муниципальные программы субсидирования ставок.

Таким образом разница в обслуживании кредитов ложится на соответсвующие фонды поддержки предпринимателей, резюмирует Денис Перепелица.

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