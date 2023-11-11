Доход конем: ставки по вкладам приблизились к максимумам весны 2022-го

Сегодняшние показатели — на максимумах с весны 2022-го, когда ключевая ставка была самой высокой в истории РФ (20%). Впрочем, если тогда ЦБ жесткой политикой стремился вернуть в банки деньги граждан, чтобы не допустить дефолтов, то теперь он преследует другие цели — старается охладить рынок кредитования.

До какого уровня выросла доходность депозитов

В начале ноября максимальная доходность вкладов в рублях достигла диапазона 14−17%, оказавшись рекордной с весны 2022 года, рассказали в «Финуслугах». Проценты по депозитам выросли на 1,2−1,3 п.п. после увеличения ЦБ ключевой с 13 до 15% на заседании 27 октября. Такой шаг стал четвертым подряд повышением ставки с лета этого года: 21 июля ее подняли планово — с 7,5 до 8,5%, 15 августа внепланово — до 12% и 15 сентября еще раз планово — до 13%.

По данным «Финуслуг», к началу ноября доходность вкладов выросла у подавляющего большинства банков, отыграв больше половины роста ключевой. За прошлую неделю ставки изменила 41 кредитная организация из топ-50. 15 из них входят в двадцатку крупнейших игроков. В среднем проценты по депозитам составили 12,12−12,8% годовых.

Темпы роста ставок на вклады на три месяца по-прежнему немного отстают от продуктов на полгода и год.

По словам управляющего директора проекта «Финуслуги» Московской биржи Игоря Алутина, шаг повышения ключевой ставки оказался выше ожиданий, поэтому банки, хотя и не сразу, отреагировали на него соответствующе. Традиционно участники рынка смотрят на реакцию крупных игроков и после них массово корректируют свою политику.

В крупнейших банках «Известиям» рассказали о росте ставок по вкладам на 1−3 п.п. МКБ предлагает по депозитам 17% годовых при соблюдении определенных условий, поделились в организации, сказав, что подняли проценты на 1−2 п.п. В ноябре увеличена доходность по всей линейке рублевых вкладов в среднем на 2 п.п. — максимально до 15% годовых, сообщили и в ПСБ.

Октябрьское решение ЦБ закрепило доминирующую роль вкладчика на розничном рынке как минимум до конца года, уверены в ВТБ. Банк со 2 ноября увеличил ставки по всей линейке таких продуктов в рублях в среднем на 2,5 п.п. Сейчас максимальная доходность составляет 15% годовых по долгосрочным депозитам — это рекорд примерно за последние полтора года, сказали там.

Также 15% доходности по сберегательным продуктам предлагают в УБРиР и Хоум банке. В зависимости от вклада или накопительного счета, а также срока доходность по таким инструментам увеличилась от 0,75 до 2,5 п.п., сообщили в организации. В Хоум банке рассказали: ставки повышены от 0,5 до 1,75 п.п. Клиентам предлагается доходность по депозитам 14,75%, по накопительным счетам — 15%.

С 31 ноября наибольший процент по вкладу составит 14,5%, по накопительному счету — 13%, отметили в банке ДОМ.РФ, уточнив, что улучшили доходность по ним на 2 п.п. В Абсолют Банке повышение составило до 3 п.п., а максимальная доходность достигла 13,75% (при размещении средств на 181 день), поделились в организации. Там подчеркнули: количество новых депозитов после увеличения ставок выросло на 42% по сравнению с неделей до повышения ключевой.

Ждать ли дальнейшего роста ставок по вкладам

С октябрьским пересмотром ключевой ставки доходность рублевых вкладов стремительно приближается к рекордным в истории РФ значениям — 20%, действовавшим на рынке весной прошлого года. Тогда это стало следствием принятого Центробанком 28 февраля 2022-го решения об экстренном подъеме ключевого показателя с 9,5 до 20%.

Полтора года назад регулятор преследовал цель поддержать финансовую стабильность на фоне кардинальных изменений внешних условий для российской экономики после начала СВО. При этом нынешняя политика Банка России, как заявляется в сообщении регулятора по итогам октябрьского заседания, имеет совсем другие задачи. Она направлена на охлаждение рынка кредитования, что приведет к спаду потребительской активности, а затем и к сдерживанию инфляции.

Рост ключевой ставки и, как следствие, процентов на банковские продукты запускает цепную реакцию, указала независимый финансовый советник Анна Ларина. Наряду с улучшением доходности по сберегательным инструментам дорожают кредиты и ипотека, что приводит к охлаждению интереса людей и бизнеса к этим продуктам. В результате население начинает меньше тратить и снижается покупательская способность, которая притормаживает цены, а инфляция замедляется.

Эксперт рекомендует разумно подходить к размещению средств, так как государство защищает только 1,4 млн рублей на человека в одном банке. По ее словам, выбирая вклад, надо оценивать не только уровень доходности, но и надежность кредитной организации. Альтернативой депозиту также могут быть ПИФы и облигации.

На сегодня, с учетом высоких процентов, для консервативного инвестора альтернативы практически нет — вклады стали одним из самых выгодных инструментов, считает доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова. По ее оценкам, до конца 2023 года и в начале следующего доходность по ним вряд ли снизится, так как основная задача Банка России — удержать инфляцию, которая всегда разгоняется к концу года. А это сейчас возможно только путем сохранения высокой ключевой.

Дальнейшее изменение ставок по вкладам будет зависеть от политики ЦБ, считает управляющий директор, руководитель группы финансовых рейтингов АКРА Валерий Пивень. Вместе с тем по отдельным срокам, прежде всего длинным, рост доходностей может продолжиться. Вероятность снижения ключевой ставки в ближайшее время невелика. Эксперт уверен: банки будут вынуждены стимулировать приток денежных средств на относительно долгое время, чтобы не допустить разрывов активов (кредитов, которые обычно берут на длительное время, — например, ипотеку) и пассивов (депозитов) по срокам погашения.

— При этом в среднем потенциал роста ставок невелик и вряд ли превысит 0,5−1 п.п., — считает он.

По данным ЦБ, общий объем депозитов россиян к началу октября 2023-го превысил 40,9 трлн рублей против 33,1 трлн годом ранее. «Известия» направили запрос в Банк России.