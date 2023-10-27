ЦБ поднял ключевую ставку до 15% годовых

«Совет директоров Банка России 27 октября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15% годовых», — отмечается в сообщении Центробанка.

«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования», — пояснил регулятор.

Также добавляется, что исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем прогнозировалось ранее. «В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году». — добавляет регулятор.

До этого регулятор повышал ставку на очередном заседании 15 сентября: на 100 б.п., до 13%, а месяцем ранее, на внеочередном заседании 15 августа, ставку повысили сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых из-за усиления инфляционных рисков.

Как прогнозирует ЦБ, по итогам 2023 года инфляция будет находиться в диапазоне 6,0−7,0% годовых. Цель на 2024 год — вернуть инфляцию к уровню 4% годовых.