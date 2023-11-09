Мосбирже примерили санкционную модель. Как будет работать площадка в случае введения ограничений

Есть ли риск санкций против Мосбиржи? И что это будет значить для клиентов? Старший партнер VERBA Legal Татьяна Невеева считает, что никто из российских компаний не застрахован:

«Ничего невозможного здесь нет. На финансовый сектор экономики оказывается особое давление. С каждым пакетом санкций все большее количество финансовых институтов подпадает под блокирующие ограничения как европейские, так и американские. Как правило, санкции накладываются со ссылкой на какие-то обстоятельства, но во многих случаях достаточным основанием является то, что компания — крупный налогоплательщик, поддерживает государство и финансирует его деятельность. Бывает и формулировка, что в целом обеспечение финансовой стабильности тоже может стать основанием. Кроме того, есть опасения в связи с составом акционеров Мосбиржи. В отношении нее данный риск может быть даже больше, чем для полностью частных институтов. В составе акционеров Мосбиржи есть Центробанк, который сам находится под санкциями».

Пока под санкциями находится только депозитарий Московской биржи. Ограничения против него ввел Евросоюз, в результате чего иностранные активы россиян оказались заморожены.

Тогда Мосбиржа предупредила, что ожидает продолжения санкционного давления. ЦБ тоже говорил о рисках, правда, упоминал Национальный клиринговый центр, через который проходят торги иностранными валютами.

Глава юридической службы компании Bonum Capital Наталия Бутрина считает, что противодействовать этому будет сложно:

«Единственное, к чему мы можем подготовиться, это просто минимизировать риск, менять контрагентов, предусмотреть варианты, если будет заблокирована какая-то конкретная “дочка” или вся площадка. Сама по себе инструкция взаимодействия с OFAC формально не подразумевает процедуры включения конкретного субъекта в SDN. Активы компании в США блокируются, а американским гражданам запрещаются любые финансовые операции и сделки с ними. Однако на практике мы уже давно видим, что включение в SDN-лист приводит к полному нежеланию в любом виде взаимодействовать с таким лицом не только в США, но и в Евросоюзе, и даже в некоторых дружественных юрисдикциях. Было много новостей о том, как Центробанк готовился и к санкциям против НКЦ и Мосбиржи. Конечно, все инвестфонды уверены, что есть некий план “А”, план “Б” и так далее. Когда санкции налагаются только на клиринговый центр, то расчеты уходят в какие-то дружественные юрисдикции. Однако не ко всем моментам с точки зрения блокировки можно действительно подготовиться».

Механизм блокирующих ограничений США подразумевает изоляцию от долларовой системы. Любые сделки компании с американскими контрагентами будут запрещены, а организации из третьих стран могут столкнуться с риском вторичных санкций.

Но в случае с биржей это будет заметно и клиентам, предупреждает юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко:

«Клиенты не смогут осуществлять любые операции с иностранными ценными бумагами. Зарубежные депозитарии, не только американские, с высокой степенью вероятности откажутся от взаимодействия. Они будут считать, что совершают операции в интересах подсанкционного лица. То же самое произойдет с любыми платежами по данным ценным бумагам. Ситуация с Мосбиржей осложняется и тем, что ее расчетный депозитарий находится под европейскими санкциями, и, например, применять потенциально выданную генеральную лицензию к активам Euroclear будет невозможно. Торги валютой на данной площадке станут недоступны, и в лучшем случае инвесторы смогут забрать свою валюту, перевести ее в иные финансовые организации. Теоретически возможна и продажа, но прежде всего речь идет о переводе долларов в иную финансовую организацию. Многие российские банки также находятся под ограничениями. Придется выбирать неподсанкционный банк, потому что на основании генеральной лицензии перевести доллары куда-то в российскую финансовую организацию, находящуюся под американскими санкциями, будет невозможно».

Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов сказал, что принято решение не листинговать компании, попавшие в американский санкционный SDN-лист. Для таких эмитентов будет создана отдельная торговая площадка.

Единственная страна, которая уже поместила группу Мосбиржи под санкции целиком — это Украина. Ограничения будут действовать 10 лет, они запрещают любые сделки с компанией и блокировку ее активов на территории страны.