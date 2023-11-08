Глава ЦБ рассказала об оценке риска введения санкций против Мосбиржи

Банк России оценивает риски введения Западом санкций в отношении Московской биржи после того, как на прошлой неделе другая российская торговая площадка — СПБ Биржа — попала под блокирующие санкции США. Об этом журналистам сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis-2023. Ее слова передает корреспондент РБК.

Мы постоянно оцениваем риски финансовой инфраструктуры к разного рода санкциям, моделируем ситуации, принимаем меры для того чтобы превентивно уменьшить такого рода риски. У Московской биржи есть разные виды торгов, не только иностранными инструментами. Мы эти риски оцениваем и знаем, какие меры нужно будет принимать в том или ином случае. Эльвира Набиуллина глава Центробанка

Комментируя санкции США против СПБ Биржи, Набиуллина напомнила, что ЦБ ранее предупреждал о рисках вложений в иностранные ценные бумаги. Поэтому, по ее словам, неквалифицированным инвесторам было фактически запрещено покупать на организованных площадках иностранные ценные бумаги, это было возможно только квалифицированным инвесторам.

По словам Набиуллиной, около 80% объема бумаг с СПБ Биржи сосредоточено у квалифицированных инвесторов. «По нашей оценке, это где-то около 80% всего объема в этот раз сосредоточены у квалифицированных инвесторов», — сказала она, отметив, что биржа анализирует ситуацию.

В четверг, 2 ноября, после 18:00 мск СПБ Биржа временно приостановила торги иностранными и российскими акциями после того, как стало известно, что торговая площадка подпала под блокирующие санкции США. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало генеральную лицензию, которая требует от иностранных контрагентов прекратить отношения с подпавшей под санкции СПБ Биржей и выйти из ее ценных бумаг до 31 января 2024 года.

В пятницу, 3 ноября, биржа возобновила торги частью российских бумаг. Операции проходили по 30 акциям отечественных компаний. В понедельник, 6 ноября, с 10:00 мск СПБ Биржа проводила торги в основном режиме по ряду российских инструментов — бумагам «Газпрома», ЛУКОЙЛа, МТС, НЛМК, «ФосАгро» и других — всего в списке было 28 позиций. Общее число российских бумаг с листингом на СПБ Бирже превышает 60.

В тот же день (6 ноября) площадка рассказала, что приостановила торги иностранными ценными бумагами для проведения комплаенс-процедур. В релизе площадки от 6 ноября говорилось, что она продлевает приостановку для проведения консультаций, которые займут не менее семи рабочих дней. За это время будет определяться порядок действий для предоставления доступа к активам с учетом введенных ограничений.

Брокеры уже начали вводить ограничительные меры в связи с санкциями и приостановкой торгов на СПБ Бирже. Мосбиржа также остановили торги некоторых ПИФов под управлением БКС, «Тинькофф Капитал» и УК «Восток-Запад». В состав этих фондов входят бумаги с листингом СПБ Бирже.

Между тем торговая площадка 7 ноября объявила о смене генерального директора — пост вновь занял Евгений Сердюков, который в 2012—2021 годах уже занимал эту должность. Прежний генеральный директор СПБ Биржи Роман Горюнов, который возглавлял биржу с 2021 года, больше не будет входить в состав совета директоров площадки. Сердюков заявил, что в рамках новой стратегии биржа сфокусируется на торгах российскими активами, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке.

На новостях о санкциях на торгах 2 ноября началось резкое снижение котировок СПБ Биржи. Всего за это время акции упали примерно на Мосбирже более чем на 30%.