Брокеры начали вводить ограничения в связи с санкциями против СПБ Биржи

Брокерские компании начали вводить ограничения в связи с санкциями, введенными властями США против СПБ Биржи. Уже известно о таких мерах со стороны «Финама», «Цифра Брокера», БКС и Freedom Finance.

Так, БКС увеличил ставку риска по американским ценным бумагам до 100%, ограничивая тем самым маржинальную торговлю. Об этом сказано в уведомлении для клиентов, пишет ТАСС.

Ставка риска — это вероятность изменения цены актива на бирже. Как правило, чем выше волатильность инструмента, тем выше ставка риска. Обычно брокеры публикуют ставки риска по активам на официальных сайтах. Ставка риска позволяет брокеру рассчитать сумму (обеспечение), которую инвестору нужно иметь на счете, чтобы открыть или поддерживать непокрытую (маржинальную) позицию. Чем ниже ставка риска, тем больше средств готов одолжить брокер.

«Цифра Брокер» предоставит клиентам возможность самостоятельно закрыть маржинальные позиции по иностранным ценным бумагам на СПБ Бирже до 7 ноября, сообщается на сайте инвесткомпании. До этого дня он продолжит принимать в качестве обеспечения по маржинальным сделкам иностранные бумаги с СПБ Биржи, которые принимал до 2 ноября, до есть до введения санкций США.

Брокер Freedom Finance приостанавливает доступ своим клиентам к торгам на международной торговой площадки ITS, базирующейся в Казахстане, пишет издание Frank Media. У СПБ Бирже доля в этом проекте. Кроме того, компании, которые входят в Freedom Holding, приостанавливают деловые отношения с организациями, связанными с СПБ биржей.

«Финам» пока не планирует ограничивать торговлю иностранными бумагами на СПБ Бирже, но в будущем это все же придется сделать. «Сделки можно будет совершать вплоть до конца января 2024 года», — сообщил «РБК Инвестициям» руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы Дмитрий Леснов.

«РБК Инвестиции» направили запросы крупнейшим российским брокерским компаниям.

В четверг, 2 ноября, в отношении СПБ Биржи были введены блокирующие санкции США. Эти меры означают, что через СПБ Биржу нельзя будет торговать бумагами с листингом в США, а сама биржа не сможет вести расчеты в долларах. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).выпустило генеральную лицензию № 76, которая дает возможность контрагентам прекратить отношения с СПБ Биржей и с подконтрольными ей лицами до 31 января 2024 года.

После введения санкций СПБ Биржа приостановила торги как иностранными, так и российскими бумагами. На следующий день, 3 ноября, торги частью российских бумаг были возобновлены. Планируется, что СПБ Биржа возобновит торги остальными бумаги уже в понедельник, 6 ноября.

Пресс-служба СПБ Биржи заявила, что введенные санкции не затронут активы клиентов. В то же время партнер, соруководитель практики санкционного права Delcredere Андрей Рябинин допустил, что в случае, если СПБ Биржа как юридическое лицо имеет контрольный пакет в уставном капитале СПБ Банка, а он в качестве депозитария имеет отношения с иностранной инфраструктурой, то его счета и активы могут быть заблокированы точно так же, как активы НРД на счетах Euroclear и Clearstream.

«Важно отметить, что сама СПБ Биржа не является площадкой, на которой хранятся активы, на ней только совершаются сделки. И тут важно с точки зрения блокировки активов инвесторов, какую инфраструктуру использовала СПБ Биржа, и, насколько известно из публичных источников, такой инфраструктурой был в основном СПБ Банк (бывший Бест Эффортс Банк). Сейчас важный вопрос, какая на сегодняшний момент корпоративная структура этого банка, поскольку он является основным депозитарием биржи, как мы видим из публичных источников», — пояснил юрист.