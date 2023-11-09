Инвесторы проявляют селективность

Рынок накануне

Индекс МосБиржи в среду показал незначительное снижение на 0,03% до 3245,43 п. Индекс РТС повысился на 0,53%, до 1113,03 п.

Опережающий рост показали бумаги ДВМП (FESH99,42 ₽, +7,21%) на фоне новостей о том, что «Росатом» получит акции компании в качестве имущественного взноса России. Кроме того, FESCO и китайская Hebei Land Port Group договорились о стратегическом сотрудничестве в транспортной и инженерно-строительной сферах.

Котировки «Русагро» (AGRO 1542,6 ₽, −2,59%) снизились в рамках коррекции после опережающего роста в начале недели.

Рубль укрепился к основным валютам: к доллару США — до 92,0175 ₽, к евро — до 98,5150 ₽.

Основные новости и события

«Селигдар» (SELG77,54 ₽, −0,58%) не будет экспортировать весь объем металла, а возможные экспортные поставки не превысят 12% от годового объема. Дисконты на внутреннем рынке меньше размера экспортной пошлины.

Совет директоров ММЦБ (GEMA 1094 ₽, +2,67%) рекомендовал дивиденды за девять месяцев с начала 2023 года в размере 20 ₽ на акцию. Кроме того, менеджмент компании предложил акционерам дробление акций компании в соотношении 1:10.

Совет директоров En+ Group (ENPG 520 ₽, +1,68%) 10 ноября рассмотрит вопрос о смене юрисдикции в пользу Российской Федерации.

«Северсталь» (CHMF 1375,2 ₽, −1,18%) планирует нарастить долю на рынке России в 2023 году до 18% и прогнозирует объем производства в текущем году на уровне 11,3 млн тонн по сравнению с 10,7 млн тонн в 2022 году.

ММК (MAGN 52,17 ₽, −0,59%) требует через суд 27 млн евро от итальянского концерна Danieli, покинувшего российский рынок.

В октябре 2023 года объемы ипотечного кредитования сократились на 19,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 775,6 млрд руб. (Frank Media). Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года может составить 3 трлн руб. (Банк России).

Страны G7 в рамках 12 пакета не приняли решение в отношении экспорта российских алмазов, консультации продолжаются. Котировки акций «Алроса» (ALRS 71,62 ₽, +1,75%) выросли на фоне этой новости.

Ожидания и торговые идеи

В четверг утром настроения на мировых рынках нейтральные: японский индекс Nikkei 225 растет на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite не показывает изменений к предыдущему дню.

Сегодня результаты за III квартал 2023 года публикуют ВК (VKCO 617,6 ₽, −1,97%) и «Софтлайн» (SOFL 156,3 ₽, −1,38%).

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