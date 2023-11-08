Сплит и дивиденды взбодрят акции «Норникеля»

Совет директоров ГМК «Норникель» рекомендовал акционерам одобрить дробление обыкновенных акций с коэффициентом 100:1. Директор департамента по работе с инвесторами Михаил Боровиков на вебинаре «Атона» отметил, что процесс дробления может завершиться к апрелю 2024 г. Внеочередное собрание акционеров пройдет 7 декабря.

Владельцы бумаг «Норникеля» также рассмотрят рекомендацию по выплате дивидендов с января по сентябрь 2023 г. в размере 915,33 ₽ на акцию. Дивидендная доходность может составить 5,16%. Датой отсечки предложили определить 28 декабря.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидают, что компания вернется к регулярным дивидендным выплатам и будет делить доходы с акционерами в течение следующих нескольких лет.

После новости в пятницу акции «Норникеля» максимально дорожали на 2,5% до 18 336 ₽ К 13:31 мск 8 ноября акции торговались по 17 480 ₽ (-2,88% к закрытию пятницы). Индекс Мосбиржи составил 3252,93 пункта (+1,38%), индекс металлов и добычи — 8254,13 п. (+0,39%). С начала года котировки компании увеличились на 15,27%, бенчмарки — на 50,98% и 40,17% соответственно.

Разворот к дивидендам

«Норникель» достиг неплохих результатов за первые девять месяцев 2023 г., поэтому совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов, приводятся слова вице-президента и финансового директора Сергея Малышева в пресс-релизе компании. Топ-менеджер напомнил, что основным условием для выплаты является достаточный объем свободного денежного потока и комфортный уровень долговой нагрузки.

Дивидендов ждут 400 000 частных владельцев бумаг «Норникеля», процитировала пресс-служба компании председателя совета директоров Андрея Бугрова.

В апреле совет директоров компании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Пресс-служба «Норникеля» объяснила такую позицию нарушением логистических поставок, снижением выручки и ростом себестоимости производства за год, а также ожиданием увеличения налоговой нагрузки. В компании отметили, что предыдущие дивиденды были выплачены за счет кредитных средств, что вызвало двукратный рост чистого долга до $9,8 млрд.

В последний раз «Норникель» выплачивал дивиденды 14 июня 2022 г. по результатам 2021 г. Согласно дивидендной политике, годовые дивиденды должны составлять от 30 до 60% консолидированной EBITDA. Компания производит выплаты в размере 30% при условии, что чистый долг превышает EBITDA в 2,2 раза и более. Если соотношение чистого долга к EBITDA менее 1,8, то размер дивидендов составляет 60% от консолидированной EBITDA. Когда соотношение чистого долга к EBITDA находится в пределах от 1,8 до 2,2, дивиденды рассчитывают пропорционально от 30 до 60% EBITDA.

В сообщении компании не уточняется общая сумма средств, которую предлагают направить на дивиденды. По оценке портфельного управляющего УК «Первая» Александры Фалковой, объем выплат может составить около 140,6 млрд руб. Она ожидает, что на промежуточные дивиденды «Норникель» направит практически весь сгенерированный денежный поток за период с января по сентябрь.

Компания продолжит платить дивиденды и после промежуточного транша в случае его одобрения, считает старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Дмитрий Смолин. По его оценке, в течение следующих нескольких лет «Норникель» будет направлять на выплаты до 75% свободных денежных потоков. За IV квартал 2024 г. инвесторы могут получить дивиденды в пределах 350−500 ₽ на акцию (дивдоходность — от 1,97 до 2,82%), соглашается инвестиционный стратег брокера «Алор» Павел Веревкин.

Возврат к выплате дивидендов — это позитивный шаг для любой компании, считают Смолин и Веревкин.

Но дивидендная доходность в чуть более 5% не выглядит заманчивой инвестицией на фоне роста профита в безрисковых активах и рисках дальнейшего снижения цен на сырьевых рынках, добавил Веревкин.

В 2023 г. дивиденды также выплатит золотодобывающая компания Polymetal. Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты также ожидают дивиденды от ММК и «Северстали», также выплаты могут получить держатели акций НЛМК и «Селигдара».

Сплит без значительного роста

Дробление акций позволит повысить их ликвидность и привлечет множество новых инвесторов, единогласно заявили опрошенные «Ведомостями» аналитики. Они считают, что эффект от сплита будет более сдержанным, чем ожидаемый результат дробления бумаг «Транснефти», которые торгуются почти в 10 раз дороже в пределах 144 000 ₽

Сплит позволит уменьшить стоимость бумаг на бирже в 100 раз. С учетом котировок на момент закрытия основных торгов 23 октября она может измениться до 180 ₽

Рост базы инвесторов может дать котировкам дополнительный импульс для роста, но вряд ли бумаги сильно подорожают, отметил аналитик УК «Ингосстрах инвестиции» Аутлев. Сейчас стоимость близка к своему справедливому значению, добавил эксперт.

В будущем котировки вряд ли будут значительно увеличиваться, уверены аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции». Их рекомендация — «умеренно держать» на горизонте трех лет. Таргет, по их мнению, составит 17 860 ₽ (+0,65%) без учета дробления. Та же рекомендация — у Смолина, но он дает более консервативную целевую цену в размере 17 300 ₽ (-2,5%).

На дальнейшее движение котировок повлияет не только перспектива выплаты дивидендов и проведения сплита, но и изменение стоимости основных товаров «Норникеля» — палладия, никеля и меди, обратил внимание портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин.

Цены на эти металлы снизились и пока не растут, это может отразиться на стоимости акций, отметили в сервисе «Газпромбанк Инвестиции». Нужно учитывать и то, что рынок не испытывает дефицита металлов, которые он производит, значит, в среднесрочной перспективе цены расти не будут, резюмировали аналитики.