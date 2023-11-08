Выдачи ипотеки упали почти на 20% после роста ставок и ограничений ЦБ

В октябре 2023 года российские банки одобрили 192,3 тыс. ипотечных кредитов на 775,6 млрд руб., следует из статистики аналитической компании Frank RG, поступившей в РБК. По сравнению с сентябрем выдачи в количественном выражении снизились на 17%, а в денежном — на 19%. Это самый значительный спад выдач, не обусловленный сезонными факторами (в январе продажи ипотеки традиционно сокращаются) с апреля кризисного 2022 года.
Тем не менее объем предоставленной в октябре ипотеки превышает среднемесячные уровни этого года, а сентябрь вовсе был самым успешным за все время развития этого сегмента кредитования в России — тогда банки оформили ссуды на жилье на рекордные 962,4 млрд руб.
В целом в октябре объем выдач розничных кредитов сократился на 12,3% относительно предыдущего месяца, до 1,53 трлн руб., подсчитали аналитики Frank RG. Помимо ипотеки, замедление зафиксировано в необеспеченном кредитовании, спад продолжается второй месяц подряд.
В сентябре российские банки одобрили клиентам-физлицам потребкредиты на 537,4 млрд руб., что на 9% меньше результата сентября. Месяцем ранее выдачи «просели» на 20%, писал РБК. Опрошенные эксперты тогда связывали это с общим ростом процентных ставок на рынке, а также с мерами ЦБ в сегменте необеспеченного кредитования. Новые надбавки по таким видам ссуд стали действовать для банков с 1 сентября, а с 1 октября к ним добавились более жесткие макропруденциальные лимиты (МПЛ).
Хотя объем предоставленных кредитов наличными сократился в октябре, выдачи в количественном выражении увеличились на 1%. Средняя сумма ссуды сократилась на 10%, до 177 тыс. руб.
Опрошенные РБК эксперты ранее допускали, что банки будут адаптироваться к новым ограничениям за счет сокращения среднего чека, а не непосредственно выдач.
Автокредитование в октябре обновило рекорды: банки предоставили 115,8 тыс. таких кредитов на 166,5 млрд руб. По сравнению с сентябрем выдачи в количественном выражении увеличились на 19%, а в денежном — на 17%.
Объемы POS-кредитования за отчетный месяц увеличились на 4%, до 47,2 млрд руб. Банки предоставили физлицам 1,34 млн кредитов на покупку товаров, что на 6% выше уровней сентября.