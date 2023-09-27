«Нужен результат». Путин потребовал разобраться с ценами на топливо

«Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали», — подчеркнул президент.

Он отметил, что к предприятиям нужно относиться бережно, но происходящие требует более оперативной реакции.

Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен. Владимир Путин президент России

Правительство и компании преследуют разные цели, пояснил глава государства. Нефтяники хотят получить максимальную прибыль, поэтому отправляют продукцию на экспорт.

«Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду выросла второй день подряд, почти на 2%, после недельного падения.

Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Минэнерго ожидает, что это позволит остановить «серый» экспорт и насытить внутренний рынок. В министерстве также ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.