16:17 (мск), источник: © РИА Новости

«Нужен результат». Путин потребовал разобраться с ценами на топливо

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Власти и нефтяные компании должны более оперативно реагировать на ситуацию с ценами на топливо, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали», — подчеркнул президент.

Он отметил, что к предприятиям нужно относиться бережно, но происходящие требует более оперативной реакции.

Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен.

Владимир Путин
президент России

Правительство и компании преследуют разные цели, пояснил глава государства. Нефтяники хотят получить максимальную прибыль, поэтому отправляют продукцию на экспорт.

«Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду выросла второй день подряд, почти на 2%, после недельного падения.

Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Минэнерго ожидает, что это позволит остановить «серый» экспорт и насытить внутренний рынок. В министерстве также ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Байден заявил, что хочет залезть на дерево
Шольц и Бербок опозорились перед толпой из-за Украины
Возрастное ограничение 18+
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь