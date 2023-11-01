Эксперт объяснила, почему россияне могут не заметить рост зарплат

В первую очередь экономист отметила, что рост средней заработной платы является безусловно положительной тенденцией. Однако это указывает на то, что заработные платы растут в среднем по стране.

Если у одних работников доход может вырасти на 30%, а у других на 4%, в среднем это будет 17%.

Людмила Иванова-Швец считает, что более точной является медианная заработная плата. При ее расчете соблюдается пропорция: 50% россиян получают больше этой суммы, а вторая половина — получают меньше.

Медианная заработная плата, как правило, ниже средней заработной платы, но она тоже растет достаточно быстрыми темпами. «Например, в 2022 году по сравнению с 2021 году она выросла на 14,13%, до 40 368 рублей. Вот это более положительная динамика», — добавила экономист.