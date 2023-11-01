14:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Голикова: Средняя зарплата в России выросла до 70,3 тысячи рублей в 2023 году

Средняя зарплата в России выросла на 7,5% за год.

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Источник: Reuters

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что среднемесячная зарплата в России заметно выросла за 2023 год. По официальным данным, рост заработных плат составил, в среднем, 7,5%, достигнув 70,3 тыс. рублей. Об этом Голикова рассказала на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

«Среднемесячная заработная плата — пока мы имеем данные Росстата за восемь месяцев официальные — но, тем не менее, за восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тысячи рублей», — заявила вице-премьер.

При этом власти запланировали в бюджет и поддержку компаниям, в размере 5 млрд рублей, на компенсации зарплат работникам с ограниченными возможностями. Это сделано с целью увеличения показателей трудоустройства, и следовательно, борьбы с безработицей.

Также правительство предпринимает меры по защите людей, оказавшихся под риском увольнения. За 2023 год были организованы общественные работы для 35 тыс. человек, была найдена временная работа для 45 тыс. граждан.
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Ранее KP.RU сообщил, что с 1 ноября 2023 года выросла зарплата у военнослужащих, защищающих страну в зоне специальной военной операции.

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