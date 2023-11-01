Голикова: Средняя зарплата в России выросла до 70,3 тысячи рублей в 2023 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что среднемесячная зарплата в России заметно выросла за 2023 год. По официальным данным, рост заработных плат составил, в среднем, 7,5%, достигнув 70,3 тыс. рублей. Об этом Голикова рассказала на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

«Среднемесячная заработная плата — пока мы имеем данные Росстата за восемь месяцев официальные — но, тем не менее, за восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тысячи рублей», — заявила вице-премьер.

При этом власти запланировали в бюджет и поддержку компаниям, в размере 5 млрд рублей, на компенсации зарплат работникам с ограниченными возможностями. Это сделано с целью увеличения показателей трудоустройства, и следовательно, борьбы с безработицей.

Также правительство предпринимает меры по защите людей, оказавшихся под риском увольнения. За 2023 год были организованы общественные работы для 35 тыс. человек, была найдена временная работа для 45 тыс. граждан.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259078&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.