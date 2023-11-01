Голикова: Средняя зарплата в России выросла до 70,3 тысячи рублей в 2023 году
Средняя зарплата в России выросла на 7,5% за год.
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Средняя зарплата в России выросла на 7,5% за год.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что среднемесячная зарплата в России заметно выросла за 2023 год. По официальным данным, рост заработных плат составил, в среднем, 7,5%, достигнув 70,3 тыс. рублей. Об этом Голикова рассказала на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.
«Среднемесячная заработная плата — пока мы имеем данные Росстата за восемь месяцев официальные — но, тем не менее, за восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тысячи рублей», — заявила вице-премьер.
При этом власти запланировали в бюджет и поддержку компаниям, в размере 5 млрд рублей, на компенсации зарплат работникам с ограниченными возможностями. Это сделано с целью увеличения показателей трудоустройства, и следовательно, борьбы с безработицей.
Ранее KP.RU сообщил, что с 1 ноября 2023 года выросла зарплата у военнослужащих, защищающих страну в зоне специальной военной операции.