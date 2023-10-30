Золото подорожало на фоне конфликта на Ближнем Востоке

С открытия торгов в понедельник, 30 октября, фьючерсы на поставку в декабре выросли в цене на 0,63 процента, до 2011,1 доллара. На максимуме золото дорожало до 2016,7 доллара за унцию.

С начала октября цены выросли уже на 8,14 процента, а с начала года — на 10,2 процента. Как отмечают опрошенные Bloomberg аналитики, драгоценный металл может побить исторические рекорды июля 2020-го, когда цены достигли 2075,47 доллара за унцию. Дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, считают эксперты.