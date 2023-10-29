Особенности открытия обезличенного металлического счета

Золотые горки

На мировом рынке котировки золота в последние дни находятся вблизи уровня $2000 за тройскую унцию, тогда как еще в начале месяца находились вблизи $1800 за унцию. Стоит учитывать, что исторический максимум на рынке золота был зафиксирован в мае этого года, когда котировки на спот-рынке превысили $2080 за унцию. Кроме того, непродолжительные периоды превышения уровня $2000 за унцию были зафиксированы лишь в августе 2020 года, марте 2022 года и апреле—мае текущего года.

Российский рынок благородного металла во многом повторяет движения мирового рынка, однако важную роль здесь играет и динамика курса доллара.

В частности, на торгах Московской биржи стоимость золота достигала исторического максимума 8 тыс. руб./г в марте 2022 года (после стремительного роста американской валюты). Однако к середине прошлого года она откатилась до 3 тыс. руб./г. Впрочем, с осени 2022 года можно констатировать почти непрерывный подъем стоимости золота (в том числе на фоне очередного подъема курса доллара). И к середине августа 2023 года биржевая стоимость золото достигла 6 тыс. руб./г. Вблизи этой отметки стоимость благородного металла оставалась последующие два месяца.

Весомая доля

В таких условиях банки фиксируют устойчивый интерес к инвестициям в золото, и прежде всего через самый доступный финансовый продукт — обезличенные металлические счета (ОМС). Фактически это денежный эквивалент определенного количества драгоценного металла, купленного владельцем счета у банка. Цены на драгметаллы финансовая организация устанавливает самостоятельно, основываясь на котировках Банка России.

Число клиентов с ОМС в МТС-банке выросло за год на 60%, при этом объем их портфеля удвоился. С начала года объем средств, размещенных на металлических счетах в ПСБ, вырос более чем на 40%.

«По итогам сентября 2023 года клиенты ВТБ открыли более 49 тыс. обезличенных металлических счетов, что на 15% превышает результат сентября прошлого года», — отмечает начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

В настоящее время основным металлом ОМС является золото. Однако банки предлагают счета и в других благородных металлах — серебре, платине, палладии. «Основным спросом клиентов пользуется золото, на которое приходится более 50% от общего количества договоров. На втором месте по популярности — серебро (29%). В рублевом эквиваленте первое место также занимает золото (83% инвестиций в ОМС), на втором — серебро (8%)», — отмечает госпожа Тучкова. «Наибольшим спросом пользуются счета в золоте и серебре», — указывает и директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов. «Очевидным фаворитом выступает золото — счетов в этой валюте абсолютное большинство, но растет спрос и на другие металлы — палладий и платину», — подчеркивают в МТС-банке. Кроме того, в Альфа-банке можно составить корзину из нескольких драгоценных металлов в определенной пропорции.

Сколько вешать в граммах

Открывая обезличенный счет, необходимо отслеживать динамику стоимости металла и учитывать, что банк продает драгоценные металлы дороже, а покупает обратно дешевле текущей биржевой цены или котировок ЦБ. В частности, по золоту разница по сравнению с биржевой ценой может составлять 2−4% как на продажу, так и на покупку.

В результате разница между ценой продажи и ценой покупки драгоценного металла в банках составляет около 5%. В некоторых случаях она может опускаться до 2% или подниматься до 8−9% и даже выше. Отчасти это зависит от движения цен на рынке. Чем выше колебания котировок на биржевых торгах, тем выше будет спред. Это один из самых важных показателей, так как, открыв ОМС в одном банке, пусть и по более низкой цене, его не удастся «продать» в другом банке по выгодной цене.

Операции по ОМС, в том числе покупку и продажу, можно проводить онлайн. При этом цены на драгметаллы онлайн и в офисе банка могут незначительно отличаться. Отметим, что в терминологии депозитных счетов ОМС — и пополняемый, и с досрочным снятием средств.

То есть клиент может в любой момент докупить драгоценный металл на счет или продать часть его со своего счета. Объемы таких операций устанавливаются банками.

В большинстве случаев минимальный объем покупки для открытия ОМС составляет 0,1 г для золота и 1 г для другого металла. В Альфа-банке стартовый вес самый низкий — 0,01 г золота. В Сбербанке — 0,1 г для золота, платины и палладия и 1 г — для серебра. В РСХБ возможно проводить операции в драгоценных металлах только в целых граммах. А в ВБРР минимальный вес покупки золота, платины и палладия составляет 10 г, серебра — 100 г. В Ланта-банке открытие счета в золоте — от 1 г, в серебре, платине и палладии — от 300 г.

Игра на перспективу

Вложения в «бумажное золото» являются дополнением к финансовым активам частных инвесторов. Евгений Сафонов считает, что металлические счета останутся одним из востребованных инструментов для диверсификации активов. Причем банкиры рассматривают их как долгосрочные инвестиции. Например, в Сбербанке рекомендуют «покупать драгоценный металл минимум на три—пять лет». Это обусловлено в том числе высокой волатильностью рыночных курсов драгметаллов. Например, стоимость золота на Московской бирже за последние три месяца изменялась в диапазоне 5,6−6,1 тыс. руб./г. Даже при в целом монотонном подъеме котировок за последний год случались и длительные (до двух месяцев) периоды отката котировок.

В Сбербанке рекомендуют учитывать особенности налогообложения доходов от операций с драгметаллами. При получении дохода от продажи металла, купленного менее трех лет назад, клиент должен заплатить НДФЛ. Прибыль с ОМС, если счет активен менее трех лет, облагается НДФЛ, равным 13%. Если доход владельца счета превышает 5 млн руб., НДФЛ составляет 15%. Уплачивает налог не банк, а владелец счета самостоятельно.