Акции VK с 20 октября начнут торговаться на Мосбирже

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о начале торгов обыкновенными акциями VK с 20 октября 2023 года после завершения процесса конвертации в связи с перерегистрацией компании с Британских Виргинских островов в Россию, сообщила торговая площадка.

«В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов публичного акционерного общества “Московская биржа ММВБ-РТС” и в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с обыкновенными акциями МКПАО “ВК” (торговый код — VKCO, ISIN — RU000A106YF0): с 20 октября 2023 года доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг», — говорится в сообщении.

Кроме того, VK через дочернюю структуру «Мэйл.ру финанс» разместила замещающие европейские бонды облигации со сроком погашения 1 октября 2025 года. Всего было размещено 146 облигаций по цене $200 тыс., общая сумма составила $29,2 млн, говорится в сообщении компании.

С 19 сентября торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) VK на Мосбирже приостановили в связи с перерегистрацией. Листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже был прекращен с 12 сентября. Решение о перерегистрации юридического лица акционеры и совет директоров компании приняли в начале августа, 26 сентября холдинг VK окончательно сменил юрисдикцию с Британских Виргинских островов на специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области.