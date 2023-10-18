До годовых максимумов рукой подать

Рынок накануне. Индекс МосБиржи во вторник повысился на 0,38%, до 3247,15 п., индекс РТС, наоборот, показал незначительное снижение на 0,02%, до 1046,79 п.

Опережающий рост демонстрировали акции Ростелекома (RTKM 78,7 ₽, +3,84%), совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 5,4465 ₽ на акцию. Спросом пользовались акции Совкомфлота (FLOT 125,05 ₽, +3,35%) на фоне новости о повышении ставки фрахта на транспортировку российской нефти из балтийских портов в Индию почти на 50% с предыдущей недели.

Акции Группы Позитив (POSI 2317 ₽, −4,78%) снижаются второй день подряд. Компания сообщила о планах дополнительной эмиссии акций на регулярной основе в целях мотивации сотрудников с таким расчетом, чтобы при двукратном росте капитализации компании выпускалось до 25% новых акций к уже существующим. Это негативная новость для инвесторов, которая может привести к пересмотру в сторону понижения оценок в отношении справедливой стоимости акций Группы Позитив.

Основные валюты окрепли по отношению к рублю: доллар США до 97,7000 ₽, евро до 103,5250 ₽

Основные новости и события.

На прошлой неделе из российских портов ежедневно отправлялось около 3,51 миллиона баррелей сырой нефти в день, что примерно на 285 тыс. баррелей в день больше, чем за предыдущие семь дней (Bloomberg).

Алроса (ALRS 77,01 ₽, +0,14%) не ведет переговоры о выходе из совместного предприятия с ангольской Endiama.

Совет директоров «Яковлева» (IRKT 107,3 ₽, −1,06%) рекомендовал акционерам принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 32 млрд обыкновенных акций по закрытой подписке.

Электростанции ТГК-14 (TGKN 0,018 ₽, 0%) за девять месяцев с начала года увеличили выработку электроэнергии до 2,088 млрд кВт/ч, на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сбербанк (SBER 270 ₽, +0,69%) стал первым российским банком, зарегистрировавшимся в Совете по ценным бумагам и биржам Индии в качестве иностранного портфельного инвестора (FPI).

Лента (LENT 764 ₽, +1,87%) сохраняет прогноз по росту выручки до 1 трлн руб. в 2025 году. Компания приобретает региональную сеть магазинов «Монетка».

Совет директоров Газпрома (GAZP 171,97 ₽, −0,34%) 24 октября обсудит изменение инвестиционной программы и бюджета на 2023 год и стратегию достижения углеродной нейтральности.

Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок (ГДР) X5 Group (FIVE 2385 ₽, −0,69%).

Ожидания и торговые идеи. В среду утром настроения на мировых рынках смешанные: японский индекс Nikkei 225 растёт на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,6%. На российском рынке не исключаем коррекции после нескольких дней роста.