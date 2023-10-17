11:13 (мск), источник: РБК Инвестиции

Акции «Ленты» выросли на новости о покупке сети магазинов «Монетка»

В компании отметили, что сделка повысит конкурентоспособность «Ленты», а также позволит усилить ее позиции на Урале и в Западной Сибири.

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Источник: Freepik

Котировки российского продуктового ретейлера «Лента» выросли на 3,6% на открытии торгов во вторник, 17 октября, достигнув ₽777 за бумагу. На 10:43 мск рост замедлился до 1,47%, а акции торговались на уровне ₽761.

Акции «Ленты» дорожают на фоне новости о том, что компания приобрела сеть магазинов у дома «Монетка». «Монетка» входит в десятку крупнейших розничных сетей России, под ее управлением в настоящее время находится 2 120 магазинов, в основном на Урале и в Западной Сибири.

«Приобретение розничного бизнеса “Монетки”, входящего в Топ-10 крупнейших розничных сетей России, значительно повысит конкурентоспособность “Ленты” в российском секторе продуктового ретейла, а также существенно усилит позиции “Ленты” в сегменте “магазины у дома”, — говорится в пресс-релизе “Ленты”. Сделка также позволит существенно усилить позиции “Ленты” на Урале и в Западной Сибири, отмечает компания.

Выручка «Монетки» за 2022 год составила 177,8 млрд руб., увеличившись за год на 29%. В первом полугодии 2023-го выручка компании выросла на 16,8%, до 192 млрд руб., а сопоставимые (LFL) продажи — на 8,7%. В компании работают свыше 23 тыс. сотрудников.

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