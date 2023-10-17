Покупатели активизировались

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 1,33%, до 3234,78 п., индекс РТС вырос на 1,25%, до 1047 п.

Второй день подряд опережающую динамику демонстрируют бумаги Русагро (AGRO 1404,6 ₽, +4,17%), ранее компания сообщила о гранте на 536 млн руб.

Под давлением оказались котировки акций Группы Позитив (POSI 2433,4 ₽, −4,31%), совет директоров компании не принял решения по дивидендам.

Основные валюты окрепли по отношению к рублю: доллар США до 97,3975 ₽, евро до 102,5000 ₽

Минэкономразвития по-прежнему ожидает стабилизации курса рубля на уровне 90−92 ₽ за доллар США в 2024—2026 годах.

Основные новости и события. Сегежа (SGZH 5,35 ₽, +1,33%) отправила на экспорт более 1,5 тыс. тонн бумаги по новому сервису контейнерных перевозок Севморпути.

МосБиржа (MOEX 188,37 ₽, +1,49%) приобрела 5% оператора платформы Zorko.

Выработка электроэнергии Мосэнерго (MSNG 3,07 ₽, +1,3%) в январе-сентябре 2023 года увеличилась на 1,5%, до 44,84 млрд кВт∙ч.

Суд прекратил дело по иску Газпромбанка к Мечелу (MTLR 237,42 ₽, −0,19%) о взыскании акций ЧМК (CHMK 11 000 ₽, −0,81%).

Власти Венесуэлы заявляют о реализации ряда проектов совместно с Газпромом (GAZP 172,55 ₽, +1,38%).

Государство за счет повышения НДПИ на газ заберет у Газпрома 90% выручки, которую компания получит в результате опережающего роста тарифов в 2024—2026 годах.

Самолет (SMLT 4092 ₽, +2,59%) приобрел девелопера МИЦ. Объемы текущего строительства компании вырастут до 4,2 млн кв. м.

Средняя цена на нефть Urals в период с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила $83,35/барр., экспортная пошлина на нефть с 1 ноября 2023 года повысится на $2,3 и составит $26,2 за тонну.

Сервис заказа автомобилей Yango, международный бренд Яндекс. Такси (YNDX 2530 ₽, +0,69%), теперь доступен в Эфиопии.

Ожидания и торговые идеи.

Во вторник утром мировые рынки настроены позитивно: японский индекс Nikkei 225 растет на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,3%. Сегодня X5 Group (FIVE 2401,5 ₽, +3,11%) публикует результаты за III квартал 2023 года, а совет директоров iВуш (WUSH 225 ₽, +3,6%) рассмотрит вопрос о дивидендах.

Результаты РуссНефти (RNFT 174,5 ₽, +6,08%) за девять месяцев с начала 2023 года: выручка снизилась на 25%, до 168,9 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 3,2%, до 28,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 3,3 раза, до 34 млрд руб.

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