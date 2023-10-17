Обналичные средства: в России ужесточат условия покупки жилья с маткапиталом

Условия приобретения жилья с использованием материнского капитала могут ужесточить — свое согласие на любую покупку обязаны будут дать органы опеки и попечительства. Сейчас они принимают участие в сделке только при перепродаже. Такие поправки в закон подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Сегодня схема с приобретением жилья зачастую используется для незаконного обналичивания маткапитала — например, аварийные, непригодные для проживания дома продаются по ценам во много раз выше их реальной стоимости, а разницу делят между собой недобросовестные «риелторы» и владельцы капитала.

Борьба с обналичиванием маткапитала

В рамках борьбы с мошенническими схемами обналичивания материнского капитала депутаты Госдумы предложили ужесточить правила покупки жилья с его использованием. Такие поправки в закон подготовили члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. В частности, при приобретении квадратных метров будут обязательно задействованы органы опеки и попечительства. Сейчас они принимают участие только в сделках по перепродаже, сказал «Известиям» член комитета Сергей Колунов.

— Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала, — сказал депутат. — Без их одобрения такие средства перевести продавцу будет невозможно.

Справка «Известий»

Обналичивание материнского капитала запрещено, нарушения подпадают под ст. 159.2 УК РФ и квалифицируются судами как мошенничество при получении выплат и пособий.

Судебная статистика указывает на достаточно большое количество обвинительных приговоров по данному составу, в среднем 2−2,5 тыс. ежегодно.

По данным Социального фонда России на 1 октября 2023 года, большинство заявлений на использование маткапитала приходится на улучшение жилищных условий семьи — 710 тыс. с начала года.

На втором месте — ежемесячная выплата семьям с низкими доходами (528 тыс.), на третьем — обучение детей (303 тыс.). Затем следуют накопительная пенсия мамы (3,8 тыс.) и социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов (0,15 тыс.).

Инициатива будет полезна для рынка, потому что органы опеки в таком случае выступят барьером для мошенников и недобросовестных риелторов, которые задействованы в схемах обналичивания маткапитала, сказал «Известиям» юрист, советник по правовым вопросам консалтинговой группы vvCube Михаил Ткаченко.

По его данным, чаще всего маткапитал обналичивают именно с помощью мошеннических схем по покупке жилья.

Сергей Колунов привел пример подобной аферы: недобросовестные «риелторы» находят в деревнях и селах непригодные для проживания аварийные дома, которые стоят буквально копейки. Их и продают семьям с использованием маткапитала, но за сумму, во много раз превышающую рыночную.

После этого из разницы между реальной и фиктивной стоимостью часть денег возвращается наличными семье-покупателю жилья, а часть мошенники оставляют себе, пояснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

— Таких случаев достаточно много. На неразвитых сельских территориях всегда есть покинутые деревни с заброшенными домами, и это касается отдаленных районов в каждом субъекте, — сказал Сергей Колунов. — Наша инициатива идет снизу: к нам обращаются главы небольших районов, где такие проблемы не единичны.

Парламентарий уточнил, что поправки будут внесены в Госдуму ко второму чтению законопроекта, дающего семьям с детьми дополнительную возможность улучшить жилищные условия за счет средств материнского капитала. Документ, уже принятый в первом чтении, разрешает использовать средства маткапитала на реконструкцию таунхаусов, дуплексов и других подобных объектов.

«Известия» направили запрос в Минтруд с просьбой оценить эффективность предложенной меры.

Как потратить материнский капитал на ипотеку

Материнский капитал создавался в первую очередь в интересах детей, поэтому необходима защита этих средств, полагает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов. При этом требуется дополнительная разъяснительная работа, как потратить материнский капитал на покупку жилья.

— Нужно объяснять населению, что его не надо обналичивать, чтобы купить квартиру, — пояснил он. — Клиент приносит в банк комплект документов, в том числе справку об остатке материнского капитала, которую надо отдельно получать в Социальном фонде России. Деньги переводятся на покупку безналом.

После одобрения совершения сделки клиент снова должен прийти в Социальный фонд с оригиналами и копиями всех документов, которые использовались, и заявлением о распоряжении материнским капиталом, добавил он.

Мера, предложенная депутатами Госдумы, — положительная для рынка недвижимости, как и любая новация, направленная на ограничение мошеннических схем, полагают эксперты.

— Привлечение органов опеки во все сделки с маткапиталом логично и будет способствовать соблюдению прав детей, — отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Руслан Сырцов уверен, что мера поспособствует практически полному искоренению проблемы незаконного обналичивания маткапитала. Заведомо подложную сделку легко распознать, даже не обладая профессиональными компетенциями, а сотрудники органов опеки, вероятно, пройдут курсы повышения квалификации. При этом обладателей маткапитала следует наделить правом оспаривать решение чиновников в судебном порядке.

С другой стороны, любое усложнение процедуры покупки жилья негативно сказывается на рынке, отметил девелопер жилого кластера RDD в Новой Москве Владимир Щекин.

— Если семье понадобится больше документов и справок, чтобы использовать маткапитал, то вырастут их риски — жилье дорожает, квартиры раскупаются, — пояснил девелопер. — В этих условиях из-за административных формальностей люди могут по-настоящему потерять деньги.

При покупке строящейся квартиры излишне привлекать органы опеки для согласования использования материнского капитала, считает руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева. После введения проектного финансирования рынок новостроек очень четко регулируется. За ним следят государственные органы, банк, застройщик. Сегодня риски здесь минимальны для проведения каких-либо серых схем и операций, пояснила она.