В Goldman Sachs не предвидят значительного ослабления курса шекеля

Стоимость израильской валюты снижается шестой день. 16 октября она упала на 0,3% до 3,9895 по отношению к доллару. С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке она потеряла более 3%.

В долларовых облигациях Израиля наблюдаются потери: доходность по ценным бумагам с погашением в 2030 г. выросла на 17 базисных пунктов (б. п. до 5,9%). Тем временем акции восстановились: базовый индекс Тель-Авивской фондовой биржи TA-35 вырос на 1,4% после падения в воскресенье.

На фоне напряженности на Ближнем Востоке фьючерсы на индексы США на премаркете 16 октября продемонстрировали небольшой рост. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,2% до 4365. Фьючерс Dow Jones Industrial Average — на 0,3% до 33 929. Фьючерс на Nasdaq 100 прибавил 0,1% до 15 136.

Для рынка акций США арабо-израильский конфликт является негативным фактором, особенно для секторов, чувствительных к стоимости денег. Это в комментарии «Ведомостям» отметил руководитель направления анализа акций зарубежных эмитентов инвестиционного банка «Синара» Сергей Вахрамеев. К таким можно отнести секторы технологий, коммуникаций и товаров длительного пользования.